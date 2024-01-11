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徐耀昌現身 直言「苗栗欠民進黨一個人情」

苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日深夜在臉書發文，表達對國民黨的失望，並感謝民進黨過去8年給予財政困窘的苗栗縣很大的支持。徐耀昌今更現身表示「苗栗欠民進黨一個人情」。（民眾提供）

苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日深夜在臉書發文，表達對國民黨的失望，並感謝民進黨過去8年給予財政困窘的苗栗縣很大的支持。徐耀昌今更現身表示「苗栗欠民進黨一個人情」。（民眾提供）

2024/01/11 14:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日深夜在臉書發文，表達對國民黨的失望，並感謝民進黨過去8年給予財政困窘的苗栗縣很大的支持。徐耀昌今更現身表示「苗栗欠民進黨一個人情」，希望鄉親冷靜思考，誰才能真正帶領苗栗、台灣邁向康莊大道。

徐耀昌昨在臉書發文，感嘆他擔任苗栗縣長時，因縣府財政困窘向當時中央執政的國民黨求助，但卻遭冷漠回絕。反觀民進黨中央執政後伸出援手，讓苗栗縣政推動、建設發展得以延續。

徐耀昌此文一出，引發各界熱議，也被質疑是因為官司而發文帶風向。對此，徐耀昌於今天現身駁斥，「根本沒這回事情！」

徐耀昌並坦白講，這次選舉，包括賴清德、柯建銘、潘孟安等民進黨高層5、6人都曾去拜訪他，他也樂觀其成；但相對的，國民黨沒有一個人找他幫忙，「連一通電話都沒有」，讓他感覺到很失望。

由於徐耀昌去年因為公開挺郭台銘，被國民黨開除黨籍。徐耀昌也自嘲說，當然，他也自不量力，國民黨可能認為，已將他開除黨籍，且已經是卸任縣長，所以不必去拜訪他，但他希望鄉親了解事情的原委。

徐耀昌並重申，民進黨執政這8年來，賴清德在行政院長時給全國公教人員調薪及升職等，激勵公務員，蘇貞昌上任行政院長後，也給了苗栗很多重大工程，「我們苗栗欠民進黨一個人情」。

徐耀昌表示，再2天就要投票了，他不敢要求大家支持民進黨或國民黨，但希望苗栗選民應該要冷靜想想，究竟要讓誰來帶領？才能讓苗栗、讓台灣邁向康莊大道。

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