徐耀昌發文「有些人年少無知不可原諒」 曾玟學：就是指邱鎮軍

曾玟學今（11）日一早到苗栗市南苗市場拜票，對於徐耀昌昨晚的臉書發文內容發表看法。（民眾提供）

2024/01/11 11:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣前縣長徐耀昌昨（10）日晚間在臉書發文表示，苗縣府財政困窘，國民黨冷漠以對，反而是民進黨政府伸援手，引發熱議。其中，徐耀昌發文內容提到「有些人的年少無知可以被原諒、檢視，有些人則不行」，苗栗縣第二選區立委候選人曾玟學表示，徐耀昌指的就是他競選對手國民黨候選人邱鎮軍，所以拜託苗栗鄉親支持年輕專業認真、清清白白的曾玟學，代表苗栗前進國會。

曾玟學今（11）日一早到苗栗市南苗市場拜票，對於徐耀昌昨晚的臉書發文內容的倒數第二段「因此我投入立委初選，是因希望故鄉能有一個清直、真誠的藍營代議士。我了解這塊土地上每個人的故事與歷史，有些人的年少無知可以被原諒、被檢視，但有些人卻不行，因為他們的背景太過沉重，無論放在過去或未來，都很致命。」曾認為，徐所指對象就是邱鎮軍。

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曾玟學說，徐耀昌當初參加國民黨內初選的對象，就是他現在的對手國民黨邱鎮軍，所以他在這次選戰中揭露邱的種種爭議，相信徐耀昌一定也知道，且他與團隊今天到南苗市場拜票發文宣，對手甚要警察到場欲查扣他們的文宣，奧步手法惡劣。

不過，曾玟學也強調，這次是最接近苗栗改變的一次，有非常多的人都知道苗栗的困境，這次就要把握機會。且他在選舉過程中，也感受到苗栗鄉親可望改變的熱烈，所以拜託大家支持年輕專業認真、清清白白的曾玟學，代表苗栗前進國會。

曾玟學今（11）日一早到苗栗市南苗市場拜票。（民眾提供）

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