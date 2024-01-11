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徐耀昌長文痛斥國民黨 趙少康︰恩怨歸一碼 夥伴關係依舊

趙少康（右）表示，徐耀昌與國民黨恩怨歸一碼，徐與他依舊保持堅強的夥伴關係。（記者甘孟霖攝）

趙少康（右）表示，徐耀昌與國民黨恩怨歸一碼，徐與他依舊保持堅強的夥伴關係。（記者甘孟霖攝）

2024/01/11 11:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕前苗栗縣長徐耀昌昨（11日）晚間在臉書發布千字文，傾訴對藍營的失望與灰心，並喊話鴻海集團創辦人郭台銘「不要再為這個黨流任何一滴淚」。對此，國民黨副總統候選人趙少康表示，兩週前與徐耀昌見面對方還熱心幫助輔選，徐與國民黨的恩怨歸一碼，但徐與他之間的交情、夥伴關係依然存在。

徐耀昌先前曾力挺郭台銘選總統，因而遭國民黨黨紀處分，他也憤而退黨。昨日他則在臉書發出長文，直言過去苗栗財政困窘被藍營冷處理，反而是民進黨伸出援手才改善，也喊話郭台銘「台銘兄，不要再為這個黨流任何一滴淚，他們不值得，在你付出滿腔熱血之後，卻成為了他們消費利用的棄子。」

趙少康今上午陪同立委賴士葆車掃，會前受訪表示，兩週前他和前台北市長郝龍斌還在徐耀昌的家中，大家是老朋友，當時徐很熱心召集幾十個地方幹部幫忙輔選，「我想他跟國民黨恩怨歸恩怨，但是他跟我們之間交情、夥伴關係繼續存在且堅強。」

賴士葆補充，印象中在會期間，立委陳超明和徐耀昌找幾位國民黨團立委幫忙解決財政問題，「我們都有幫忙、盡全力幫忙」。

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