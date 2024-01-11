鍾小平操作棄保 于美人再開砲：抽籤會遲到、政見會不到、滿嘴胡說八道

于美人今上午前往東門市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

2024/01/11 11:00

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市第五選區（中正、萬華）國民黨立委候選人立委三腳督，國民黨立委候選人鍾小平操作棄保，喊出「棄于保鍾」；無黨籍候選人于美人氣得昨天按鈴提告鍾小平涉犯公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選，于美人今再度開砲，批評鍾小平抽籤會遲到、政見會不到、滿嘴胡說八道，選民也質疑這種人怎會獲得提名、被提名怎麼還會如此行為？

于美人今上午前往東門市場掃街拜票，被問到鍾小平今上午受訪時反咬是于美人先喊「棄鍾保于」，于美人表示，她不會喊「棄鍾保于」，這不是她的選舉風格，但「棄鍾保于」的確在中正萬華是個事實，她在街頭拜訪基層的過程中，非常多藍軍朋友已有這樣的打算，甚至說鍾小平讓他們投不下去。

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于美人表示，鍾小平應該自己知道目前的狀況，所以才會大聲喊出「棄于保鍾」，但她的票鍾小平拿不走，藍軍的票往她的方向移動，只有她能帶領中正、萬華走出新格局、新道路，中正萬華區的選民們也知道，至於選舉不是說要棄誰保誰，難道選民都沒有自由意識嗎？且鍾是被同黨同胞所拋棄的人，不用她再多說。

鍾小平先前狂對國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹開砲、兩人鬧不合，黃呂錦茹則在選前一週與鍾同台，于美人指出，不管是誰幫他站台，因為她是市黨部主委最後不得不做這樣的事，但整個過程的操作都感受的到，他們並不是樂觀其成，而是勉力為之，選舉選到這麼勉強，她也覺得嘆為觀止。

于美人酸，早上鍾小平掃街拜票，同黨的市議員也沒有去，如果沒辦法得到同黨同志的支持，要怎麼得到選民的支持？她認為這場選舉中，選民告訴她，鍾小平抽籤會遲到、政見會不到、滿嘴胡說八道，並質疑這樣的人怎會獲得提名，再來就是被提名怎麼還有如此行為，怎對得起提名他的黨？這就是一般藍軍的想法。

于美人強調，她堅持正向、有論述，並認真思考中正、萬華的處境與困境，且得到廣大選民的支持，只有她會贏，因為她的票鍾小平拿不走、他的票已往她這邊移動，這是很清楚的事實。

于美人今上午前往東門市場掃街拜票。（記者楊心慧攝）

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