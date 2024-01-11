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首頁　>　政治

朱立倫率隊站台鍾小平 籲「集中選票」拯救關鍵席次

鍾小平市場拜票。（記者陳奕劭攝）

鍾小平市場拜票。（記者陳奕劭攝）

2024/01/11 09:39

〔記者陳奕劭／台北報導〕決戰黃金48小時！今天（11日）上午國民黨主席朱立倫率領台北市議長戴錫欽、台北市議員秦慧珠、林杏兒一起為國民黨立委候選人鍾小平站台。朱立倫強調，一定要集中選票，拯救鍾小平關鍵席次。

朱立倫今天上午率團來到萬華力挺鍾小平，一行人集結青年公園為鍾加油打氣，高呼凍蒜口號，隨後赴國興市場拜票；菜籃族看到朱立倫到訪，也熱情向他問好。朱立倫表示，鍾小平是立委關鍵席次，國會一定要過半，希望團結、集中所有選票。

決戰台北市第五選區，鍾小平「藍白合」，「大學姐」林筱琪拍影片支持。鍾小平表示，總統各自登山一起努力，柯文哲競選總部主委鄧家基支持他，林筱琪代表柯文哲支持他，增加不少勝算，今天也拜託蔡壁如來站台，這一區立委藍白集中合作。鍾強調，投給于美人增加吳沛憶勝算，呼籲選民集中選票。

談到昨日被于美人提告，鍾小平回應，他是被兩個女生攻擊的男生，主席講要大度一點，所以他不會有大動作，維持溫柔、保住國民黨的品牌。

台北市黨部主委黃呂錦茹在一行人拜票前現身，受到鍾小平的歡迎。她表示，此次來希望衝高侯友宜得票率。被問到與鍾小平是否出現心結？黃呂說，都是黨員，沒有心結，這次來幫國民黨拉票，順便看能不能多一席。

黃呂錦茹（右2）現身挺鍾小平。（記者陳奕劭攝）

黃呂錦茹（右2）現身挺鍾小平。（記者陳奕劭攝）

朱立倫和鍾小平拜票。（記者陳奕劭攝）

朱立倫和鍾小平拜票。（記者陳奕劭攝）

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