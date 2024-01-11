中正萬華激戰》于美人告鍾小平操作棄保 吳沛憶打政績牌

台北市立委第五選區民進黨候選人吳沛憶（左三）昨合體「這個世代」連線成員，號召年輕人返鄉投票。（記者陳奕劭攝）

2024/01/11 05:30

吳沛憶與林佳龍、黃捷車掃衝刺 號召年輕人返鄉投票 改變未來

〔記者陳冠甫、陳奕劭、錢利忠／台北報導〕台北市立委第五選區（中正、萬華）選情膠著，國民黨立委候選人鍾小平日前合體民眾黨總統候選人柯文哲競總主委鄧家基，昨再度強調，他獲得柯文哲支持，只有藍白合作才能贏；他也批評無黨籍候選人于美人背叛柯文哲，並加強「棄于保鍾」宣傳，盼集中選票。于美人則回批鍾被藍營拋棄，如何談棄保，並批評鍾小平與民進黨立委候選人吳沛憶「離不開政黨奶嘴」，要送奶嘴給兩人；吳沛憶昨則合體「這個世代」連線成員，包括立委候選人苗博雅、賴品妤、曾玟學、黃捷等人號召年輕人返鄉投票，隨後由總統府秘書長林佳龍陪同車隊掃街。

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鍾小平狂掛棄保看板 營造藍白合

鍾小平近日加強「棄于保鍾」宣傳，不僅文宣、布條齊發，還派人騎車廣播。于美人昨特別選在棄保看板前開記者會回擊，隨後更前往台北地檢署控告鍾涉犯公職人員選舉罷免法之意圖使人不當選。于表示，鍾小平在一夜之間，於中正、萬華選區貼滿棄Ｘ保Ｘ的看板，造成選民困擾，政黨資源實在非常大，她以一己之力、單槍匹馬、赤手空拳，要對抗這樣的政黨，讓這樣的政黨喊出要棄保，她非常憤怒，政黨可以容忍候選人做這樣的事情嗎？到底要給孩子、國民做怎樣的示範？希望透過司法維護選舉風氣。

于美人嗆荒謬 指鍾小平早被藍營拋棄

于美人批評鍾小平「對自己沒信心」，才會說棄誰保誰，何況鍾早被同黨同志拋棄，如何談棄誰保誰，她認為這非常荒謬。至於鍾指控她背叛柯文哲，于反控「鍾小平最懂如何背叛人」、「就他最沒資格講背叛」。

吳沛憶昨合體「這個世代」成員號召年輕人返鄉投票，上午由林佳龍陪同車掃，下午再與高雄立委候選人黃捷合體接力車掃。吳沛憶呼籲年輕人返鄉投票，改變家鄉，她說，過去不可能的選區，透過大家支持，終於變五五波激戰區，週六一定要出來投票。

林佳龍表示，他回到家鄉挺吳沛憶，老市區需要有新的活力，吳在新的一代是全方位人才，相信進到立法院會讓鄉親引以為榮。黃捷強調，目前激戰區勝負只差幾千票，這一票會改變家鄉未來的光景，也會決定她們能不能進入國會，更決定台灣未來走回一中或是維持獨立自主的路線，雖然她選情也緊繃，但仍要陪吳沛憶車掃，希望「要贏一起贏」。

2024立委選舉

北市第五選區無黨籍立委候選人于美人批評國民黨候選人鍾小平被藍營拋棄，如何談棄保。（記者陳冠甫攝）

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