高嘉瑜力拚連任 2大本土派網紅現身呼籲團結支持她

高嘉瑜找網紅皮筋兒及經營《攝徒日記》頻道、擁有83萬粉絲的人氣Youtuber八炯。（高嘉瑜辦公室提供）

2024/01/11 00:28

〔記者楊心慧／台北報導〕民進黨台北市第四選區（內湖、南港）立委候選人高嘉瑜面臨台灣基進台北黨部主委、候選人吳欣岱瓜分選票，綠營陷入分裂；高嘉瑜近期找不同團體力挺，如海外信賴台灣後援會、台北市醫師公會，10日更找網紅皮筋兒及經營《攝徒日記》頻道、擁有83萬粉絲的人氣Youtuber八炯，現身立委高嘉瑜競選總部陪同車隊掃街，並雙雙呼籲本土派集中選票支持高嘉瑜。

高嘉瑜爭取更多人支持，呼籲大家團結一致，近期找了不少人站台力挺，11日陳時中將8度賠高嘉瑜掃街，在下午2時30分高嘉瑜競選總部前集合車掃。

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皮筋兒及八炯長期在臉書及Youtube主張本土派立場、以文章及影片的形式向觀眾傳達港湖團結的重要性，及破解中共透過網軍滲透、介選並分化台灣的現象。

皮筋兒、八炯10日陪高嘉瑜掃街，並呼籲希望這次港湖民眾能共同支持高嘉瑜，能夠讓國會過半，不要讓國民黨漁翁得利、更不要讓不分區立委候選人韓國瑜有機會成為立法院長。

高嘉瑜表示，大家都不希望彼此撕裂，而是希望讓台灣能有好的未來，但很可惜內湖南港只能有一席立委，很明顯就是高嘉瑜，自己有責任守住港湖這關鍵的一席、擴大本土派的力量，相信其他本土派候選人也理解。

高嘉瑜指出，這次國民黨的對手李彥秀是三代政治世家，擁有大量的資源、組織及金錢，而唯有長期在港湖深耕13年的高嘉瑜才有能力來對抗李彥秀，相信民眾是有智慧知道如何團結選擇唯一能贏的高嘉瑜，避免本土派因互相撕裂而造成國民黨漁翁得利，是大家共同的期待。

皮筋兒指出，本土派大家都擔心港湖這次泛綠分裂的問題，因了解大家對高嘉瑜有許多誤解，因此從12月開始就蒐集、查證相關資訊發表18篇文章破解民眾對高嘉瑜的誤解，這些都放在粉專的置頂文章內。

皮筋兒質疑，藍白主張「下架民進黨」的邏輯，如果下架換來的不是更好，下架幹嘛？當大家在說3票民進黨才能維護台灣民主自由最有效率的策略，為何唯獨在港湖就是例外？難道港湖不值得大家守護嗎？因此她自己主動向高嘉瑜表示希望能夠提供協助，用自己的力量讓港湖團結一致。

八炯表示，這次受到皮筋兒邀請一起前來為高嘉瑜助選，也是他第一次為候選人站台，這次接到皮筋兒的邀請也是希望自己站出來能夠為港湖本土派的團結出一份力，守護台灣的未來。

高嘉瑜找網紅皮筋兒及經營《攝徒日記》頻道、擁有83萬粉絲的人氣Youtuber八炯。（高嘉瑜辦公室提供）

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