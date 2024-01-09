擁美中豪宅 高嘉瑜質疑李彥秀 錢從哪來

國民黨立委候選人李彥秀表示，美國加州爾灣的土地未將平方英尺換算為平方公尺逕為申報，以致各界誤會，已向主管機關申請更正。（取自李彥秀臉書）

2024/01/09 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕選戰倒數！民進黨立委高嘉瑜昨開記者會，爆料其對手、國民黨議員李彥秀在中國海南島三亞市精華地段、美國加州爾灣的高檔住宅區，坐擁遠超正常民代收入所得的豪宅；尤其美國豪宅近兩千一百坪，占地相當於一個足球場，換算下來要價約廿一億元。高質疑，李家三代議員，手頭為何會有這麼多錢？

李︰申報疏漏已更正

對此，李彥秀表示，美國的土地與建物，是她於二○一六年以一百八十萬美元（約新台幣五千四百萬元）購入，並非新台幣廿一億元；該筆財產的土地約一百九十四坪，因為未將平方英尺換算為平方公尺逕為申報，以致於各界誤會，已經向主管機關申請更正。至於近年取得土地悉數為繼承而來，並無隱匿，且可受公評。

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高嘉瑜說，據監察院資料顯示，二○一八年李彥秀申報土地卅一筆、建物八筆，如今已悄悄增為土地卅八筆、建物十筆，可謂是生財有道的「地產王」；且在李申報的房產中，不僅包含在中國海南島三亞市精華地段金雞嶺路的一間六十坪豪宅；更有一間坐落於美國加州爾灣的高檔住宅區、且占地六千九百平方公尺，換算近兩千一百坪，相當於一個足球場的「大」豪宅！

高︰三代議員這麼多錢？

高嘉瑜質疑，雖然李彥秀說是將「平方英尺」申報為「平方公尺」，但也是將近二百坪，若以加州爾灣每平方公尺均價為一萬美元計算，市值仍高達新台幣二億元，試問一個正常的地方民代、三代議員的政治世家，手頭怎麼會有這麼多錢？

高嘉瑜表示，李彥秀過去無論身為議員或立委，每當港湖發生市府對特定建商顯有偏頗、甚至勾結之虞時，總是一聲不吭，「因為她坐擁豪宅、又收受內湖捷運聯開案中的爭議建商潤泰捐款高達五百萬元！」一直以來和建商財團站在一起，也難怪日前會幫剝削學生、炒地皮的特權逃漏稅騙子「侯租公」（指國民黨總統候選人侯友宜）護航，因為他們都是名下有價值數十億不動產的既得利益者！

民進黨立委候選人高嘉瑜昨舉行記者會，爆料國民黨議員李彥秀在美國、中國都有豪宅，質疑李家三代議員， 錢從哪來。（記者方賓照攝）

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