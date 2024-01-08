拜票獲年輕人喜愛 高嘉瑜：很多人希望我留在民進黨代表不同聲音
2024/01/08 22:51
〔記者蔡思培／台北報導〕選舉進入最後倒數，台北市港湖區立委高嘉瑜今天與竹北市長鄭朝方、熱血教師黃益中合體，至內湖737夜市掃街，也熱情與民眾合照。高嘉瑜表示，很多年輕人都為她加油，都希望讓她繼續在民進黨代表不一樣的聲音、年輕人的價值。
黃益中也勉勵高，人在艱困中成長，會有更美好的理想，他在高最關鍵辛苦的時刻，特別要來737幫忙催票，呼籲唯一支持高。黃更說，他曾詢問班上同學對哪位立委最有印象，大家都說高嘉瑜，希望大家一定要支持高。
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鄭朝方也提醒好朋友，不管戶籍在哪，都要向港湖區的朋友幫高嘉瑜拉票，高就缺這一票，一定要出來投票。
高嘉瑜表示，鄭朝方曾在不易翻轉的竹北當選市長，她也是港湖區的正能量、是年輕人的寄託，希望關心社會與公共議題的年輕人1月13日可以出來為台灣未來投票。
高嘉瑜表示，今天站在路口遇到很多年輕人為她加油，大家都希望讓她繼續留在民進黨代表不一樣的聲音、年輕人的價值，能為民眾發聲。高強度她13年在港湖為民眾爭取權益與建設，不畏建商財團，只站在民眾的一邊，希望繼續為民眾發聲。
高也提到，有些人沒有時間關心政治，但希望有像她一樣正能量的人在政壇幫忙發聲，「希望像高嘉瑜一樣的人越來越多，社會才會更進步，政治才會更好」，她會持續努力。