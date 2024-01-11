高嘉瑜、李彥秀提內湖交通解方 雙姝再度交鋒互批不可行

立委高嘉瑜提出提出重建港墘橋及國道一號東湖交流道增設基隆方向出入口，減少行經內湖車潮的解方。（資料照，記者楊心慧攝）

2024/01/11 00:01

〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲上任8年難以解決內湖塞車的問題，面對這燙手山芋，台北市第4選區民進黨候選人高嘉瑜提出重建港墘橋及國道一號東湖交流道增設基隆方向出入口，減少行經內湖車潮的解方；國民黨立委候選人李彥秀則認為應加速民生汐止線、東環段、基隆捷運興建，並評估板南線東延，讓民眾減少轉乘、吸引更多人搭捷運，但兩人卻相互質疑其政見不可行，雙姝於交通議題上再度交鋒。

內湖塞車嚴重，上、下班時間開車至內湖科技園區，至少增加15分鐘以上，令通勤者備感困擾，本報記者分別訪問高嘉瑜、李彥秀針對內湖交通提解方；高嘉瑜表示，應透過分析使用頻率從多面向規劃，如針對從新北進入港湖區的民眾，可透過捷運東環段、汐東線增加公共運輸的實用性，基隆往返的民眾則增加南港車站的台鐵直達車班次，或於國道一號東湖交流道增設基隆方向出入口分散車流。

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高嘉瑜建議，興建敬業三路跨到對面塔悠路的「港墘橋」，以減少行經車潮，並將汐東線延伸至舊宗站，解決轉乘過渡期；她也說過去成功爭取捷運東環段、汐東線通過中央核定作業，兩線捷運陸續開工；爭取潭美公園站至南京三民及市政府站公車路線、國道客運短程接駁，解決台塑進駐內科交通壅塞。

不過李彥秀對此質疑，此區為飛航管制區，過高不符合航高限制，過河地下道太深，並不能滿足設計規範，且高灘地連接高灘地橋梁，涉及《申請施設跨河建造物審核要點》，高任立委時未讓中央鬆綁法規，若她未來重回立院，在確認安全無虞的情況下，將向中央爭取放寬法規限制、解決港湖的交通問題。

李彥秀表示，她在台塑進駐內科交通時，要求在新明路前提供小巴士做接駁服務，並要交通局重新檢視台塑總部進駐相關的交通維持計畫、成功向高公局協調增班、公運處也研擬公車載客動線，她也要求交通局整理港湖區過去三年前十名危險路口，並做行人交通改善、標線重劃，降低事故發生頻率。

李彥秀發現，按中央目前規劃的基隆捷運，將與民生汐止線、板南線有部分路線重疊，恐造成發車打結，台北至基隆乘客交通將面臨多次轉乘，且基隆捷運南港段施工，將讓市民大道八段及忠孝東路七段縮減車道，交通黑暗期預計長達6年，建議讓板南線往東延，使板南線、基隆線、民生汐止線直接連線，即可減少轉乘、吸引更多人搭捷運。

高嘉瑜對於李所提「板南線東延」的政策指出，她曾對此開過協調會，當地里長也有所期待，但鐵道局評估可行性較低，依目前的月台空間及鐵道規劃，延伸較為困難。

李彥秀則認為應加速民生汐止線、東環段、基隆捷運興建，並評估板南線東延，讓民眾減少轉乘、吸引更多人搭捷運。（記者楊心慧攝）

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