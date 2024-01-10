批國民黨整天搞一中 曹興誠：反台獨是在反什麼鬼！

聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆今日接受《齊有此理》網路節目訪問。（Yahoo TV《齊有此理》節目提供）

2024/01/10 16:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆今日接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目訪問。曹興誠直言，中華民國早在1949年就滅亡了，台灣若不獨立，下場就被統一。國民黨整天搞一個中國、反對台獨，「你反對台獨，你是在反什麼鬼！」

曹興誠表示，中共已經當中華民國死了，在南京中山陵立了一個墓碑，中共是不跟死人對話的。「馬習會」是黨對黨對話，那個不能代表台灣，國民黨副主席夏立言去中國「對話」多少次了，哪有什麼國跟國對話，中共不承認中華民國存在是要怎麼對話。

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曹興誠指出，黨對黨的對話已經千百次，國民黨只是去朝拜，你看馬習會上馬英九握著習近平的手不放，高興地不得了，真是醜態。

曹興誠提及，他之前當著趙少康的面拿出墓碑照，是要戳破國民黨和深藍的自欺欺人。因為1949年國民黨在中國全面敗亡跑到台灣，開始自欺欺人說要反攻大陸，欺騙台灣人跟著它反攻，把台灣當成反攻基地，台灣人當然會質疑啊。

「打輸是你家的事，怎麼跑到台灣來，要台灣人幫你打回去！」曹興誠說，有些台灣人不願幹，有的主張台灣獨立就好，國民黨統治就開始洗腦，洗腦台灣人你的故鄉在中國、台灣是中國一省、要反攻大陸等，台灣人不從或想台獨就遭到迫害。

曹興誠批評，台灣直到1996年總統直選才開始民主化，照道理講，國民黨不應該搞一個中國，應該老老實實做個忠誠反對黨，促進台灣優質民主，結果國民黨整天搞一中、反對台獨，「你反對台獨，你是在反什麼鬼！」

他質疑，國民黨主張兩岸同屬一個中國，現在是台灣在保護中華民國，因為有台灣，國民黨這些人才能在這邊混。但其實中華民國1949年就滅亡了，台灣若不獨立，下場就是被統，國民黨連這一點都不懂。

總統大選將屆，前民進黨副秘書長林飛帆則表示，國民黨持續操弄戰爭與和平，這些早在美國眾議院議長裴洛西訪台後就開始，主要有「戰爭和平論」和「疑美論」兩種路徑。

林飛帆指出，國民黨一直以來的宣傳都是在操作戰爭與和平的恐懼，主張只有國民黨才能進行兩岸對話，實際上，國民黨的兩岸對話完全是奠基在一個中國原則和九二共識底下，在這個政治框架下的對話是將台灣綑綁進中國。

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