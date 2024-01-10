為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

批國民黨整天搞一中 曹興誠：反台獨是在反什麼鬼！

聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆今日接受《齊有此理》網路節目訪問。（Yahoo TV《齊有此理》節目提供）

聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆今日接受《齊有此理》網路節目訪問。（Yahoo TV《齊有此理》節目提供）

2024/01/10 16:08

〔記者陳鈺馥／台北報導〕聯電創辦人曹興誠、前民進黨副秘書長林飛帆今日接受Yahoo TV《齊有此理》網路節目訪問。曹興誠直言，中華民國早在1949年就滅亡了，台灣若不獨立，下場就被統一。國民黨整天搞一個中國、反對台獨，「你反對台獨，你是在反什麼鬼！」

曹興誠表示，中共已經當中華民國死了，在南京中山陵立了一個墓碑，中共是不跟死人對話的。「馬習會」是黨對黨對話，那個不能代表台灣，國民黨副主席夏立言去中國「對話」多少次了，哪有什麼國跟國對話，中共不承認中華民國存在是要怎麼對話。

曹興誠指出，黨對黨的對話已經千百次，國民黨只是去朝拜，你看馬習會上馬英九握著習近平的手不放，高興地不得了，真是醜態。

曹興誠提及，他之前當著趙少康的面拿出墓碑照，是要戳破國民黨和深藍的自欺欺人。因為1949年國民黨在中國全面敗亡跑到台灣，開始自欺欺人說要反攻大陸，欺騙台灣人跟著它反攻，把台灣當成反攻基地，台灣人當然會質疑啊。

「打輸是你家的事，怎麼跑到台灣來，要台灣人幫你打回去！」曹興誠說，有些台灣人不願幹，有的主張台灣獨立就好，國民黨統治就開始洗腦，洗腦台灣人你的故鄉在中國、台灣是中國一省、要反攻大陸等，台灣人不從或想台獨就遭到迫害。

曹興誠批評，台灣直到1996年總統直選才開始民主化，照道理講，國民黨不應該搞一個中國，應該老老實實做個忠誠反對黨，促進台灣優質民主，結果國民黨整天搞一中、反對台獨，「你反對台獨，你是在反什麼鬼！」

他質疑，國民黨主張兩岸同屬一個中國，現在是台灣在保護中華民國，因為有台灣，國民黨這些人才能在這邊混。但其實中華民國1949年就滅亡了，台灣若不獨立，下場就是被統，國民黨連這一點都不懂。

總統大選將屆，前民進黨副秘書長林飛帆則表示，國民黨持續操弄戰爭與和平，這些早在美國眾議院議長裴洛西訪台後就開始，主要有「戰爭和平論」和「疑美論」兩種路徑。

林飛帆指出，國民黨一直以來的宣傳都是在操作戰爭與和平的恐懼，主張只有國民黨才能進行兩岸對話，實際上，國民黨的兩岸對話完全是奠基在一個中國原則和九二共識底下，在這個政治框架下的對話是將台灣綑綁進中國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
談中國飛彈裝水不敢打 曹興誠：總統大選守住台灣就能長治久安
2024/01/09 00:14

談中國飛彈裝水不敢打 曹興誠：總統大選守住台灣就能長治久安
曹興誠： 「一個中國」是叫台灣提頭來見 這個是霸道
2024/01/03 19:09

曹興誠： 「一個中國」是叫台灣提頭來見 這個是霸道

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
秀「中華民國墓碑」照片 曹興誠與趙少康火爆互嗆
2024/01/03 06:45

秀「中華民國墓碑」照片 曹興誠與趙少康火爆互嗆
批戰鬥藍以戰爭恐嚇台灣人 曹興誠籲：務必要脫中入善
2023/12/30 09:43

批戰鬥藍以戰爭恐嚇台灣人 曹興誠籲：務必要脫中入善

電信重啟三國時代 頻譜分佈老實說
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播