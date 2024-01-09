談中國飛彈裝水不敢打 曹興誠：總統大選守住台灣就能長治久安

前聯電董事長曹興誠表示，最可惡的是戰鬥藍，整天跟中共一樣在恐嚇台灣，說你台獨，中國就會打你，事實是中共不敢打，所以這次選舉一定要教訓國民黨。（翻攝直播）

2024/01/09 00:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕2024總統大選倒數5天，前聯電董事長曹興誠今晚在網路社群座談會上表示，中共對台文攻武嚇是死亡前的掙扎，這次大選如果台灣能夠守住，以後就能長治久安。他強調，這次選舉一定要守住，只要守住對中共就是一大打擊，更可加速中共崩潰。

曹興誠指出，中國共產黨是「光棍黨」，本質就是一群流氓、黑幫，根本不把人權、民主、自由放在眼裡。有個好消息是，中共正在崩潰中，那些還在幫中共宣傳的人，都被真實數據打臉的很厲害。中國經濟持續不振，官方去年公布青年失業率破20%後就不敢公布了，現在估計失業率應超過60%以上。

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曹興誠談及，不要看解放軍軍機每天在台灣周邊繞的，他們可能想說有一天中共崩潰的話，要飛到台灣哪裡降落。而且中共領導人習近平去年11月跑到美國舊金山參加「拜習會」，向美國求饒不要經濟脫鉤，還說2027、2035年沒有攻台計畫。

曹興誠強調，中共對台文攻武嚇是死亡前的掙扎，在吐出最後一口氣，如果台灣能夠擋住，以後就能長治久安。台灣人不要以為中國很強，1989年10月東德共產黨慶祝建國40週年，結果1個月後共產黨就垮了，隔年被西德併吞，整個過程之快，出乎外界預料。

曹興誠說，這次選舉一定要守住，只要守住對中共就是一大打擊，還可以讓中共崩潰雪上加霜。中國每天對台恫嚇威脅，國人不必太過害怕，中共只要敢打過來，台灣立刻就可宣布獨立，有種就打啊！這些賴清德不敢講的，就由他來講，中國飛彈裡面裝的是水，要飛過來給台灣澆水嗎？

曹興誠直指，最可惡的是戰鬥藍，整天跟中共一樣在恐嚇台灣，說只要台獨，中國就會打你，事實是中共不敢打，所以這次選舉一定要教訓國民黨，加速中共崩潰。

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