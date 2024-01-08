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在野高喊「政黨輪替」 王丹：中國1949政黨輪替代價已擺眼前！

針對在野黨高喊「政黨輪替」，王丹直言不應該盲目「政黨輪替」。（資料照）

針對在野黨高喊「政黨輪替」，王丹直言不應該盲目「政黨輪替」。（資料照）

2024/01/08 23:54

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（13日）就是2024總統暨立委大選投票日，針對在野黨高喊「政黨輪替」，中國民運人士王丹週一（8日）提起中國近代史，表示中國於1949年也政黨輪替了，從國民黨換成共產黨，當時的中國人也是因為對國民黨不滿而選擇「換人換黨做做看」，沒想到卻因此付出慘痛代價，至今還在為此受折磨，「歷史已經證明了這一點，我們不要重蹈覆轍」！

台灣大選進入選前黃金週，國民黨和民眾黨選戰期間指稱民進黨政府貪汙、讓人民過苦日子、聽不見民意，透過仇恨動員對政府或多或少抱有不滿的民眾，高喊「政黨輪替」、「換人換黨做做看」。對此，王丹8日晚間在臉書發文表示，「『政黨輪替』這個口號符合民主價值觀，聽起來也義正辭嚴。但是，『政黨輪替』不是絕對的，要看具體情況，沒有任何一條民主理念會規定『無論什麼情況下，政黨都必須輪替』。」

他接著說：「讓我們從歷史中學習一下吧。1949年中國政黨輪替了，國民黨被共產黨取代。國民黨確實有各種問題，貪污腐敗，治國無能，聽起來跟柯文哲對民進黨的批評差不多。所以，那時候的年輕人，跟今天支持柯文哲的年輕人也差不多，一心要『政黨輪替』。結果還用我多說嗎？令人不滿的國民黨下去了，輪替上來的，是比國民黨邪惡得多的共產黨。當年那些熱心支持共產黨，主張『政黨輪替』的年輕人怎麼樣了？大部分都死在共產黨發動的歷次政治運動中了！好幾代人因爲『政黨輪替』，付出了慘痛代價，至今還在付出中。」

王丹直言，「這個歷史教訓，今天高呼『政黨輪替』的國民黨人應當最清楚，他們的父輩很多人死在『政黨輪替』中，死在他們現在的「朋友」共產黨的手中。我再強調一遍，我當然支持『政黨輪替』的制度設計，但是我反對盲目的『政黨輪替』，我反對為了輪替而輪替的『政黨輪替』。我們絕不能僅僅為了輪替，讓一個非常糟糕的政黨輪替了一個比較糟糕的政黨，這不是一個負責任的，理智的選擇。歷史已經證明了這一點，我們不要重蹈覆轍。」

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