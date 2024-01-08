信賴台灣基隆之夜 賴清德喊1/13票投賴蕭配讓民主路不回頭

民進黨8日於基隆國門廣場舉辦信賴台灣基隆之夜造勢活動，總統候選人賴清德出席，支持者熱情到場力挺。 （記者羅沛德攝）

2024/01/08 23:34

〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨今天（8日）晚間在基隆國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」，民進黨總統候選人賴清德表示，他要拜託大家一月十三日出來投票，投票支持2號賴清德、蕭美琴及6號民進黨基隆立委候選人鄭文婷，讓民主路不回頭。他未來擔任總統，將用民主的團結、國家的團結及民主陣營的團結，讓台灣走在正確道路。

賴清德強調，總統、副總統是駕駛車子，而立法院則是車輛引擎，要是立委選舉，民進黨在國會不過半，台灣就要走回頭路，甚至重啟服貿，國防也陷入危險。他懇託國人催票拉票提高投票率，從台灣頭一路往下贏，用手中的選票展現台灣堅守民主自由的決心。

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民進黨今晚在基隆國門廣場舉辦「信賴台灣基隆之夜」，吸引台灣頭的基隆超過上萬名鄉親到場支持。

蔡英文表示，過去林右昌擔任基隆市長，基隆有許多建設，國門廣場、軍港西遷、基隆塔、非營利幼兒園、長照補助、TPASS通勤月票等就是為了把基隆打造成光榮海洋城市。基隆捷運、未來計畫的停車場，她把這棒子交給賴清德與蕭美琴，讓蔡適應交棒給鄭文婷，讓基隆繼續進步，讓台灣走向未來。一月十三日民主路不能迴轉，總統票一定要支持2號總統賴清德蕭美琴，立委票要支持6號基隆立委鄭文婷，6號政黨票民主進步黨。

蘇貞昌表示，基隆在過去蔡總統，賴清德，林右昌與蔡適應、還有他當行政院長時，把基隆變成光榮城市。如今，基隆換成國民黨的市長，已經倒退一半，要是立委也是國民黨，基隆就會倒退回舊時代。蘇貞昌說，鄭文婷跟自己一樣當律師，但她為了台灣的民主以及基隆民眾，收掉律師事務所，努力為基隆打拚。他呼籲鄉親，這次要支持鄭文婷進入國會。

林右昌表示，過去一年，大家看到基隆變成吊車尾的城市，現在的基隆市長，把自己市長任內規劃中的都不做了，連過去做的基隆塔、城際轉運站等，都停滯延後。這次大選，請民眾要支持走在正確的道路上，讓賴清德蕭美琴，鄭文婷繼續帶領台灣與基隆走向對的路。

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