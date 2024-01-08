賴清德抵達掀高潮！蔡英文：過去在宜蘭得票率都過半 這次繼續拚

民進黨總統候選人賴清德（中）今晚到宜蘭造勢催票。（記者江志雄攝）

2024/01/08 22:05

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨今晚在宜蘭羅東舉辦盛大造勢活動，總統蔡英文、總統候選人賴清德、立法院長游錫堃等綠營重量級人士大軍壓境，賴清德呼籲大家總統票投賴蕭配，國會席次也要過半，避免更多的「馬文君們」進入立法院阻擋國防預算。

這場造勢晚會湧入大批支持者，會場擠得水洩不通，場外同樣站滿人潮，眾人高呼「台灣美德站出來」，凍蒜聲不絕於耳，許多人解讀為民進黨大團結，營造出勝選氣勢。

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蔡英文發言時細數執政7年多來的政績，並指她歷次總統選舉，在宜蘭得票率都過半，這次要繼續拚，相信賴清德、蕭美琴會做得更好，也請大家把民進黨立委候選人陳俊宇送進國會，傳承宜蘭縣的民主香火。

賴清德說，「在路上」競選短片中，顯示蔡總統開車技術好，其實他也開得不錯，邀請大家一起上車共同打拚，走民主和平及永續發展的路，他競選總統有3大信念，包括團結守護台灣、帶領國家向前走、堅定信賴台灣持續壯大繁榮。

之後，賴清德話鋒一轉，指民進黨不僅要贏得總統選舉，國會必須過半，未來如果朝小野大，中央政府施政就會受到阻礙，若是藍白陣營取得優勢席次，將重啟服貿、開放中國學生來台就業，甚至出現更多「馬文君們」阻擋國防預算，投票日倒數計時，期盼支持者拿出人信心勇氣，爭取最後勝利。

賴清德直指民進黨爭取國會席次過半，宜蘭這一席絕對是關鍵，大力推薦民進提名的陳俊宇。陳俊宇說，他若能當選，將與賴清德、游錫堃組成「黃金鐵三角」，攜手為台灣打拚。

總統蔡英文（中）今晚到宜蘭造勢，拉起立法院長游錫堃（前排右3）、立委候選人陳俊宇（前排左3）的手高喊凍蒜。（記者江志雄攝）

造勢會場擠得水洩不通。（記者江志雄攝）

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