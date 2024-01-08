綠全國大車掃啟動！賴清德選屏東出發 曝有3重意義

賴清德與支持者熱情寒喧。（記者陳彥廷攝）

2024/01/08 18:56

〔記者陳彥廷／屏東報導〕民進黨總統候選人賴清德今天從屏東啟動全國大車掃，他表示，選擇屏東作起點，除屏東是台灣最南端，由南一路往北前進總統府展示決心外；這更是蔡英文總統8年前、4年前的高票當選的勝利之路；他也提出三項團結，強調要加強團結民主陣營，共同發揮力量，讓集權主義不敢越雷池一步，確保台灣的安全。

賴清德表示，除了走上「勝利之路」，第二項的重大意義就是，以往屏東俗稱台灣尾，過去國民政府時代，南部受到忽視，尤其是屏東，這次競選總統，他特別提出均衡台灣國家建設計畫，他內心中深刻認為，22個城市均衡發展共同往前走一步，遠比任何一個城市走往前100步要來的重要，所以我從屏東出發，表達我未來均衡台灣、平衡南北、建設屏東的決心。

請繼續往下閱讀...

賴清德續指出，南部、屏東過去都是最支持民主的力量，從南部出發希望從南部一路贏，贏到中部、北部，到最後進入總統府，也不僅僅希望賴清德蕭美琴高票當選，也能夠因為南北大串聯、全國大車掃，帶動整體的氣勢，讓民進黨的立法委員可以在國會過半，特別是屏南的第一站的徐富癸及屏北的鍾佳濱一定要優先高票當選，他也訴諸人親土親的情感，指這裡是總統蔡英文的故鄉，也是前行政院長蘇貞昌的故鄉，敬請大家鼎力支持。

賴清德今天並提出「3個團結」來擘劃未來台灣的願景，「未來清德會跟蕭美琴運用3項團結守護台灣！」，首先是民主的力量，將結合任何嚮往自由的人士，共同打贏這場選戰，未來也能共同建設這個國家。

賴清德續指出，若他擔任總統後，會團結朝野共同守護國家，他會建立以「國家利益高於政黨利益，政黨利益又高於個人利益」的政黨文化，並發揮民主的力量團結朝野，共同為國家、為印太的和平努力。最後，他指出，台灣跟世界民主政府共同享有民主、自由、人權的普世價值，未來台灣應該要加強團結民主陣營，共同發揮力量，「讓集權主義不敢越雷池一步，確保台灣的安全」，也盼大家共同努力完成這三項目標。

賴清德指出，他在出發前，到東港的信仰中心東隆宮向溫府千歲參拜，也盼千歲爺大展神通，不僅保佑這次南北車掃平安順利成功外，也能保佑台灣國泰民安風調雨順，讓這次大選能夠順利成功，盼民進黨總統副總統高票當選，國會過半。

賴清德今天啟動全台大車掃。（記者陳彥廷攝）

賴清德與熱情支持者寒喧。（記者陳彥廷攝）

賴清德致詞時強調三個團結。（記者陳彥廷攝）

賴清德獲東隆宮董事長潘慶士授「順風旗」。（記者陳彥廷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法