侯友宜喊政黨輪替盼拉票！引蔣經國名言「今天不做，明天會後悔」

侯友宜（中）提醒支持者要努力拉票，才不會讓自己1月13日後悔。（記者陳建志攝）

2024/01/08 23:59

〔記者陳建志／台中報導〕國民黨總統候選人侯友宜今晚在台中烏日舉辦造勢晚會，當場對全國人民承諾，提出的政見一定說到做到永不改變，批評民進黨卡台中，欠台中人一個道歉，強調8年來大家已經受夠了，將兩岸搞得兵兇戰危，還諷刺現在是「詐騙、廢死、獨裁、台獨、黑金在路上」難怪沒有人要上車。

侯友宜說，若當選將組成一個有權有責的聯合政府，治理好國家交棒給年輕人，讓台灣永續繁榮安定。他引用蔣經國先生名言，「今天不做，明天會後悔」，呼籲支持者努力拉票，才不會讓自己1月13日後悔。

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侯友宜表示，自己對全國人民承諾，一定把政見說到做到永不改變，一定讓台灣安定、全民安心，強調這幾年台中在盧秀燕「媽媽市長」帶領下，讓台中成為宜居城市，不過私底下和她談話，對於捷運藍線遲未通過很無奈，批評民進黨卡台中，欠台中人一個道歉，強調8年來已經受夠了，搞得兩岸兵兇戰危，揶揄最近拍《在路上》的影片，其實是「詐騙、廢死、獨裁、台獨、黑金在路上」難怪沒有人要上車，一個一個在下車，讓人民無法過生活，兩岸無法安定。

侯友宜並保證，只要侯康當選，3年讓詐騙少一半，並說廢死讓被害者家屬痛苦，已經問了賴清德好幾天到底要不要廢死？卻都迴避不敢正面回應，不像自己已經明確表示反廢死，還給家屬公平正義。

侯友宜並批評卡管案卡住學術自由，促轉會像東廠，NCC則箝制言論自由，藉此來控制人民的聲音，強調只要自己當選，不會像現在NCC一樣，順我者昌，逆我者亡，給人民自由、民主的開放空間。

侯友宜說，賴清德說中華民國是災難，後來又改口說中華民國憲法是災難，但兩者有何不同？他要說的其實就是台獨，這會帶來兩岸的戰爭，自己反對台獨讓兩岸和平、重啟對話交流，也會強化軍備讓大家平安過日子。

侯友宜說，民進黨現在最擔心他上台，全力用國家機器抹黑、抹紅，來騙取選票，所以絕對不能讓他們當選，要讓侯康當選，並說現在沒有招數了只會說「親中賣台」，強調自己用生命顧台灣，這一生參加過多場槍戰，看見同仁在眼前中彈，自己留一條命來顧台灣，用台灣人的善良面對所有的非難，要找回公平正義，組成一個有權有責的聯合政府，治理好國家交棒給年輕人，讓台灣永續繁榮安定，並說1月13日是中華民國存亡關鍵，請大家堅定支持侯康配，還提蔣經國先生說：「今天不做，明天會後悔」，大家一定要幫忙拉票才不會讓自己後悔。

侯友宜（中）今晚在台中舉辦造勢晚會，現場旗海飄揚，擠進數萬支持者。（記者陳建志攝）

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