賴清德指走一中路線 柯文哲：世界主流沒有兩個中國

柯文哲今、明兩天在台中市車掃（記者蘇金鳳攝）

2024/01/05 19:27

〔記者蘇金鳳／台中報導〕民進黨總統候選人賴清德指柯文哲批侯友宜與中國關係太好，但中國也沒有批評柯文哲，柯侯兩個都是走一個中國原則的路線，只不過是五十步笑百步而已。柯文哲今表示，中美對抗是世界局勢，本來在中國與美國之間，取得對台灣最有利的平衡點，能做這樣就很厲害，但要做到中國及美國都很喜歡你，這是不切實際的期望。

民眾黨今天展開總統候選人柯文哲在台中市的車掃，柯文哲在上車前受訪，有媒體請柯文哲清楚說明，他曾說中國曾問他是否接受一個中國，而他的回答為「世界上不會有兩個中國」，對此，柯文哲表示，這個問題回答就是，「當前世界主流意見不認為這個世界有兩個中國，句號」。

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對於賴清德笑中國也未對柯文哲提出批評，柯文哲卻批評侯友宜跟中國關係好，是五十步笑百步，柯文哲表示，做為台灣的總統如何處理台灣跟美國的關係或者處理台灣跟中國的關係是大難題，他表示坦白講，兩邊都可接受甚至兩邊都可忍受就很厲害，不要幻想兩邊都喜歡你不可能。

柯文哲表示，因為「中美對抗是世界局勢」，本來在中國與美國之間，取得對台灣最有利的平衡點，能做這樣就很厲害，要做到中國及美國都很喜歡你，直接勸告，這是不切實際的期望。

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