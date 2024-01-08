侯趙配台中造勢！赫見侯友宜「模擬總統宣誓就職」 網噴：瘋了

侯友宜晚間在台中造勢大會上模擬宣誓就職。（圖翻攝自侯友宜臉書直播）

2024/01/08 22:49

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今（8日）晚在台中市舉辦「挺侯康台中團結造勢晚會」造勢晚會，活動中竟安排「正副總統宣誓」環節，讓國民黨總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康模擬宣誓就職，畫面曝光後引發網友熱議，不少人吐槽「想當總統想瘋了」！

侯友宜與趙少康今晚首度在台中合體造勢，活動邀情各個國民黨大咖同台相挺。待所有中市藍營立委候選人露面拉票後，侯、趙在支持者簇擁下走入會場，台上投影幕播出總統府的畫面，象徵「侯趙配」前進總統府。

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侯友宜和趙少康上台後，主持人便要2人「在宣誓位置就位」，此時背後投影幕變成正副總統宣誓就職場地總統府「經國廳」的照片，接著侯友宜舉起右手向上伸直，開始模擬宣誓就職的場面，並念起誓詞：「我侯友宜，謹以至誠，向全國人民宣誓，我必終止濫權黑箱，除弊反貪，堅持公開透明，鐵面無私，還政府清廉。我必捍衛司法獨立，恢復特偵，杜絕政治干擾，重現青天，還法庭正義。我必追求公平正義，扶助弱勢，弭平貧富差距，看顧長幼，還家庭幸福。我必捍衛中華民國，堅定對話，穩定兩岸和平，避免戰爭，還國家永昌。我必遵守憲法，盡忠職務，增進人民福利，保衛國家，不負國民所託。如違誓言，願受國家嚴厲之制裁。謹誓。」

畫面曝光後隨即引發網友討論，政治工作者周軒也特別轉發畫面到臉書，不少人紛紛吐槽「看到這幕直接噴笑」、「有必要瘋成這樣嗎？」、「想當總統想瘋了！」、「他到底怎麼敢這麼瘋！吃了什麼都給我來一點！」、「情況從糟糕到難以理解」、「自嗨！自爽！自我感覺良好」、「有夢最美......」、「可以先辭新北市長嗎？」

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侯友宜晚間在台中造勢大會上模擬宣誓就職，背後投影幕還放出總統府「經國廳」的照片。（圖翻攝自侯友宜臉書直播）

侯趙配台中大造勢。（記者廖耀東攝）

侯趙配台中大造勢。（記者廖耀東攝）

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