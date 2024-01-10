黃琤婷批假訊息真介選 陳俊宇競總反酸不要對號入座

黃琤婷（中）批「假訊息真介選；民進黨奧步一堆」。（記者游明金攝）

2024/01/10 16:10

〔記者游明金／宜蘭報導〕「假訊息真介選；民進黨奧步一堆！」國民黨宜蘭縣立委候選人黃琤婷今天（10日）針對，民眾到中國旅遊被傳喚約談，抨擊司法介選，她也質疑網路流傳「抓到賄選」是民進黨在影射她的假訊息，手段惡劣。對於中國發射衛星，她認為中共根本是在幫民進黨助選，中國不介選，民進黨不會選。

民進黨立委候選人陳俊宇競總副主委陳金德回應，他是競總文宣審核小組成員，從沒審過「抓到賄選」的圖卡，況且圖卡上沒有指哪位候選人，請黃琤婷不要對號入座；衛星一事則請黃琤婷請教國防部。

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至於黃琤婷稱「民進黨最愛共產黨」，陳金德說，正常人會有其正確看法，去中國旅遊的是國民黨的樁腳，率團的是國民黨縣黨部副主委，到對岸接受任務，要支持國民黨候選人、支持祖國的人，民進黨無福消受。

宜蘭地檢署再次重申，檢方綜合相關事證調查釐清，並非針對特定對象，也無預設立場。

黃琤婷與國民黨宜縣議會黨團召開「抓包民進黨奧步、假訊息真介選」記者會；黃琤婷說，昨天網路很多群組都轉傳一張圖卡，上面說「抓到賄選了，溪南有人賄選」，圖片來源還署名宜蘭地檢署，這是民進黨發的圖卡，又講到溪南，她覺得是在影射她，手段非常惡劣、粗糙，檢方已澄清是不實的假訊息，民進黨選情告急到這種程度嗎？

黃琤婷還抨擊民進黨用司法介選，民進黨高官到中國去，都說是去交流參訪，甚至有人到中國作生意，民眾去旅遊就說是去介選，這是什麼樣的邏輯？這是「雙標黨」、「綠能你不能」是嗎？

她並質疑，難道被約談的村里長，「沒有陳俊宇你的支持者嗎？」為什麼要抹黑攻擊他們，說他們是受到中國招待，說是是中共介選，這根本是司法介選，非常惡質的手段，這不是抹黑抹紅，而是毀滅人格。

對於中國發射衛星，黃琤婷說，每次選舉都會發生這樣的事，不管是飛彈或衛星飛過去，這根本就是在幫助民進黨選舉，是不是民進黨早就跟中共暗通款取，這根本就是在幫助民進黨選舉，怎麼會跟我們有關係？

至於民進黨質疑中國共產黨幫中國國民黨賄選！黃琤婷反擊「中國不介選，民進黨不會選」，民進黨最喜歡的國家就是中國，如果沒有靠抗中保台的牌子，如果沒有每天恐嚇說中國要打過來，民進黨選不贏，因為他們沒辦法說服民眾投給民進黨，民進黨才是最喜歡中國。

陳俊宇競總副主委陳金德（右2）回應，請黃琤婷不要對號入座。（記者蔡昀容攝）

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