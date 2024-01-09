宜蘭立委選舉藍白棄保引戰 民眾黨陳琬惠猛攻國民黨黃琤婷

宜蘭立委選舉大戰中，民眾黨陳琬惠（見圖右）猛攻國民黨黃琤婷。 （記者游明金攝）

2024/01/09 20:43

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭立委選舉藍綠白「三腳督」，藍白是否會有棄保問題？民眾黨候選人陳琬惠批國民黨候選人黃琤婷操作棄保，抨擊黃背後的家族權貴結構，是最不適合的候選人。黃琤婷說，尊重陳琬惠的意見，沒什麼好講的，選民會有自己判斷與決定。

陳琬惠在今天公辦政見會後接受訪問，她說，黃琤婷在操作棄保，她不太了解黃琤婷所謂的「最有機會是什麼意思（意指黃喊集中選票，最有機會當選）」，她在宜蘭參與選舉或服務以來，參加任何活動看到黃琤婷都是遲到早退。

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陳琬惠指出，就像這兩次政見發表會，黃都是最早離開，她覺得服務是一種精神，一種內化的態度，如果黃要用這樣態度來面對宜蘭唯一的一席立委，她認為黃絕不是最有機會的，而是最不適合的，她不相信會有棄保發生。

陳琬惠指出，宜蘭人要有執行力的立委來為他們服務，還是繼續被藍綠傳統舊政治人物綁架，如果黃琤婷當選，她想問的是，黃的背後是前議長張建榮跟前立委楊吉雄，像這樣子一個家族權貴結構，這是宜蘭人要的立委嗎？

黃琤婷說，每個人都覺得自己是最有機會的吧！對於陳的說法，她沒什麼意見，尊重陳琬惠的意見，她沒什麼好講的，選民會有自己判斷與決定。

對於棄保問題，黃琤婷表示尊重陳琬惠的意見，沒什麼好講的，選民會有自己判斷與決定。（記者游明金攝）

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