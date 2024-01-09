宜蘭政見會》藍綠互打 白罵棄保逼選民含淚投票

宜蘭縣立委選舉第二次電視政見發表會，左起候選人台灣基進林意評、民進黨陳俊宇、民眾黨陳琬惠、國民黨黃琤婷、無黨籍林錦坤。（記者蔡昀容攝）

2024/01/09 19:53

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕宜蘭縣立委選舉六搶一，今（9日）舉行第二次電視政見發表會，民進黨陳俊宇、國民黨黃琤婷捉對廝殺，陳批黃是懶惰議員、詐騙共犯，黃指控檢方配合綠營，營造中國介選假象，民眾黨陳琬惠質疑藍綠候選人包袱重，其中黃琤婷比不過她，只好操作棄保，逼宜蘭人含淚投票。

政見發表會上，陳俊宇表示，國民黨的九二共識是捏造出來的，對中國來說，九二共識是一中原則、台灣是中國的一部分，國民黨竟然同意，這不是出賣台灣？國民黨總統候選人侯友宜主張重啟服貿，開放中國年輕人來台工作，搶走台灣年輕人的工作機會，請問這兩點，黃琤婷同意嗎？

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陳俊宇質疑，黃琤婷稱要比照花東爭取宜蘭永續發展基金300億元，但當初宜蘭就是被馬英九政府剔除的，她稱的蘇花改問題，也是馬政府造成的，農民退休金也早就開辦，陽醫二期也已動工，這些議會施政報告都有，質詢率只有10％的懶惰議員黃琤婷，應回去做功課，民進黨捲袖做事，未來十年將投入6000億預算發展宜蘭，宜蘭的未來不要被唱衰，發展不要「婷」。

陳俊宇指出，黃琤婷稱要打擊詐騙，宜蘭詐騙金額多，那裡面有沒有包含她的好朋友、前縣府專員許智信詐騙的兩億元？黃找詐欺前科犯、犀牛皮事件的前立委楊吉雄，當選戰團隊顧問團長，是要教她怎麼詐騙和騙票嗎？黃琤婷是詐騙共犯？

黃琤婷則說，她和正副總統候選人侯友宜、趙少康，反對廢除死刑、主張恢復特偵組、打擊詐騙集團，其他候選人敢嗎？

黃琤婷質疑，檢調自甘墮落介選，淪為民進黨選舉工具，縣長林姿妙官司、羅東鎮長吳秋齡的紅酒案，若有證據早就該辦，為什麼要在選前大動作傳喚查辦？距離投票沒幾天了，宜蘭地檢署今天卻大規模傳喚民眾偵辦外出旅遊一事，若查不到具體事證，那根本是在投票前，惡意栽贓抹黑，營造中國介選的假象。

黃琤婷認為，過去的國民黨不會提名像她這樣沒有背景和資源的人選，國民黨正在改變，民進黨卻只會靠抹紅抹黑來洗腦宜蘭人，她呼籲選總統選賴蕭的人，支持她進國會監督，挺柯郭的人，請回想非綠大聯盟的初衷，她是最有機會下架民進黨的人。

陳琬惠表示，這幾年來大家過得不好，因為藍綠忙著惡鬥，黃琤婷自稱沒那麼藍也沒那麼綠，若她背後的前議長張建榮跟前立委楊吉雄不是藍，請問是黑嗎？至於陳俊宇，是陳俊宇出來選還是新潮流陳金德出來選？兩人背後都有包袱。

陳琬惠並點名黃琤婷，政見、經驗、政績贏不了自己，沒招了，於是操作棄保，逼宜蘭人含淚投票，這是綁架宜蘭人；她沒有藍綠包袱，有民眾黨立法院黨團主任及不分區立委經驗，天天上午6點到立院工作，勤勞不懶惰，呼籲大家支持她和民眾黨。

林意評認為，藍營為選舉散布假訊息，民進黨明明有爭取預算和建設，國民黨硬要說人家沒做事；宜蘭人平均壽命少台北市3年，因為醫療資源差，就是國民黨時代大砍陽明醫院預算，國民黨要負責嗎？實在沒資格說綠營沒爭取。林錦坤追打陳俊宇，批他違建等爭議。制度救世島邱介勲未報名政見發表。

各候選人也提出政見，陳俊宇重申4大目標，改善宜蘭交通、醫療、打造觀光大縣、升級宜蘭產業；黃琤婷主張婦幼政策、司法改革、交通完善等；陳琬惠提南港東移以發展軟體產業等五項政見；林意評11項政見，包含完成代理人法、國防教育改革、宜蘭縣內交通改善；林錦坤提補助每人50萬元喪葬費等。

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