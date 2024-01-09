宜蘭》藍批司法介選 綠駁中國介選是事實

2024/01/09 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團昨抨擊民進黨選舉濫用奧步，選前透過國安介選、司法介選，影響選情，根本是綠色恐怖。民進黨宜蘭縣立委候選人陳俊宇競總反擊，中國介選是事實，檢調辦案只看證據，國民黨不要每次選舉就污衊司法。

國民黨昨天召開記者會，縣議員楊弘旻說，法務部近期將新住民列境外勢力介選之首，里長到中國觀光也遭約談，檢調淪為政治打手，去年六至十月份的旅遊，卻在選前兩週才約談？每逢選舉民進黨就以「中國介選」作為攻擊口號，如今檢調更變成政治打手，運用「司法介選」操弄選戰。

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楊弘旻還抨擊民進黨選情告急，有冬山鄉大興村、鹿埔村民眾反映，在發送選舉公報時，偷偷夾帶民進黨抹黑黃琤婷的選舉文宣。

黨團書記長林義剛批民進黨選舉只會用奧步，不斷抹紅騙票、抹黑造謠，日前臉書出現一篇文章，暗指國民黨立委候選人黃琤婷文宣發送人員偷走草莓盆栽，經報警追查並無此事，這就是栽贓嫁禍，影響選情。

陳俊宇競總反擊，檢調辦案只看證據不看時間，目前已有多起中國介選案件遭偵查、起訴，中國介選事例歷歷在目，司法獨立是民主基本原則，操控司法是國民黨的傳統，無法操控就污衊司法，請國民黨還給司法獨立空間，才能捍衛正義。

競總呼籲鄉親，看清楚中國共產黨及中國國民黨一搭一唱的奧步，「票投國民黨，引進共產黨」，所有選民要堅決抵抗境外勢力干預大選，捍衛台灣民主自由。

競總表示，從先前黃琤婷青年後援會幹部發文給某學校，要求讓學生請公假參加黃競選總部的活動，就可以知道國民黨黨國不分的壞習慣根深柢固，才會每逢選舉就污衊司法，也暴露黃琤婷陣營選情告急、口無遮攔。

陳佩琪陪陳琬惠宜蘭掃街

另外，民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪，昨日下午到宜蘭縣陪同民眾黨立委候選人陳琬惠在宜蘭市、羅東鎮與員山鄉車隊掃街。陳佩琪說，宜蘭民眾期待台灣能夠有一個改變的新政治，她相信民眾黨一定能夠成功。

陳琬惠指出，黨內的團結就是希望這次選舉，除了政黨票、送柯文哲進總統府之外，也希望立委這一席一定要拿下，宜蘭長期都是藍、綠執政，真的需要改變，值得一個更好的選擇。

2024立委選舉

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