陪陳琬惠掃街 陳佩琪：宜蘭民眾期待改變的新政治

選戰最後衝刺！民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪（左），今天下午到宜蘭陪同民眾黨立委候選人陳琬惠（右）車隊掃街。（記者游明金攝）

2024/01/08 14:34

〔記者游明金／宜蘭報導〕選戰最後衝刺！民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪，今天下午到宜蘭陪同民眾黨立委候選人陳琬惠車隊掃街，並到員山鄉品嚐魚丸米粉。陳佩琪說，宜蘭民眾期待台灣能夠有一個改變的新政治，她相信民眾黨一定能夠成功。陳琬惠指出，宜蘭真的需要改變，宜蘭值得一個更好的選擇，就是陳琬惠。

「台灣的選擇柯文哲，宜蘭的選擇陳琬惠，政黨的選擇民眾黨。」陳佩琪在下午1點半抵達陳琬惠宜蘭競選總部，支持者高呼口號，陳佩琪在簡單發表談話後，隨即展開車隊掃街繞行宜蘭市、羅東鎮與員山鄉等主要街道。

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陪同掃街人員還包括民眾黨宜蘭縣黨部主委李偉華、前宜蘭市長吳攀龍、民眾黨不分區立委候選人徐瑞希、李貞秀等人。

陳佩琪說，今天很高興來宜蘭一起幫柯文哲與陳琬惠加油打氣，幫大家拉拉票，宜蘭以好山好水著名，她想民眾也是期待台灣能夠有一個改變的新政治，她相信她們一定能夠成功，也在這邊跟大家說加油。

陳琬惠指出，很謝謝佩琪姐才隔一週馬上又來到宜蘭幫她掃街拜票，黨內的團結就是希望這次選舉，除了政黨票、柯文哲要送進總統府之外，也希望宜蘭的區域立委這一席一定要拿下，宜蘭長期都是藍、綠在執政，宜蘭真的需要改變，值得一個更好的選擇就是陳琬惠。

民眾黨總統候選人柯文哲夫人陳佩琪（左4），陪同人陳琬惠（左5）車隊掃街，在出發前高呼口號。（記者游明金攝）

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