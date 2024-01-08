宜蘭藍營批民進黨司法介選 綠營反擊中國介選是事實

國民黨宜蘭縣議會黨團抨擊民進黨選舉濫用奧步，選前透過國安、司法介選，影響選情。（記者游明金攝）

2024/01/08 15:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭縣議會黨團今召開記者會，抨擊民進黨選舉濫用奧步，選前透過國安介選、司法介選，影響選情，根本是綠色恐怖。民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇競總反擊，中國介選是事實，檢調辦案只看證據，國民黨不要每次選舉就污衊司法。

縣議員楊弘旻說，法務部近期將新住民列境外勢力介選之首，里長到中國觀光遭約談，檢調淪為政治打手，6至10月份的旅遊，卻在選前兩週才約談？民進黨的動機不單純？

請繼續往下閱讀...

他質疑，每逢選舉民進黨就以「中國介選」作為攻擊口號，如今檢調更變政治打手，運用「司法介選」操弄選戰。

除了司法介選，楊弘旻抨擊民進黨選情告急，有冬山鄉大興村及鹿埔村民眾反映，疑有村鄰長在發送選舉公報時偷偷夾帶民進黨抹黑黃琤婷的選舉文宣。

國民黨團書記長林義剛批民進黨選舉只會用奧步，不斷抹紅騙票、抹黑造謠，日前臉書出現一篇文章，暗指國民黨立委候選人黃琤婷文宣發送人員偷走草莓盆栽，但經報請警追查並無此事，這就是栽贓嫁禍手法，企圖影響選情。

陳俊宇競總反擊，檢調辦案只看證據不看時間，目前已有多起中國介選案件遭偵查、起訴，中國介選事例歷歷在目，司法獨立是民主的基本原則，操控司法是國民黨的傳統，無法操控就汙衊司法，請國民黨還給司法獨立空間，才能捍衛正義。

陳俊宇競總呼籲鄉親，看清楚中國共產黨及中國國民黨一搭一唱的奧步，「票投國民黨，引進共產黨」，所有選民要堅決抵抗境外勢力干預大選，捍衛台灣民主自由！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法