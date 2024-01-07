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中國人痛心喊話！ 14個理由籲台灣人「勿投親共黨派和候選人」

台灣大選將登場，各界都相當關注台灣未來總統將帶領台灣走向中國，亦或走向世界。（美聯社）

台灣大選將登場，各界都相當關注台灣未來總統將帶領台灣走向中國，亦或走向世界。（美聯社）

2024/01/07 21:17

祝蘭蕙／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕本週六（13日）就是總統暨立委大選投票日，有來自中國的反共KOL今天（7日）特別以過去在中國這個國家所見所聞列出「14個不要投給親中候選人的理由」，直言已經有中國人和香港人作前車之鑑，台灣人一定要清醒，好好思考手上的選票要投給誰。

台灣此次大選受到全球矚目，各界都相當關心台灣下一任總統將帶領台灣繼續走向世界，亦或是重走回頭路靠向中國。時常批評中國時政、揭露民間疾苦、在X平台（前身推特）擁有超過36萬人追蹤的KOL「新聞調查」，今天特別向台灣人喊話：「對所有即將投票的台灣人說一下，如果這次投親共的黨派候選人，台灣很可能像香港一樣在一國一制框架下回到中共懷抱，到時你們將『享受』以下待遇。」

1.『享受』世界80%以上死亡稅率，萬稅之國。

2. 『享受』世界第一長的勞動時間，996「早上9點上班，晚上9點下班，每周工作6天」成常態。

3. 『享受』只交錢但未來無法取錢的醫保、社保，家人生重病只有等死或跳樓。

4. 『享受』無法用油管（YouTube）、推特、谷歌（Google）等外網，每天學習習近平思想。

5. 網上數十萬違禁詞，包括蛋炒飯、臘肉、包子、200斤等，違規者『享受』隨時等警察上門請喝茶。

6. 不聽話的成人抓去集中營，孩子被集體學習「習思想」。

7. 隨時可能被關家裡2個月，餓死、燒死後果自負。

8. 貪污腐敗橫行，一個村長可以貪幾10億。

9. 80歲的老人擺攤賣菜被城管毒打、女人賣身救子。

10. 你的兒子在學校被打死，2個小時內火化，家長維權被抓。

11. 你的女兒被校長、教授潛規則，你的女兒被販賣後遭鐵鏈鎖脖生8孩。

12. 隨時爛尾的樓房、隨時不翼而飛的存款。維權者會被打被抓。

13. 你們沒有選票，領導人終身制。『享受』權貴家族、身居高位者剝削。

14. 吃毒食品、呼吸毒空氣，4、50歲就患癌。

「新聞調查」最後疾呼：「中國人和香港人已掉入魔掌了，台灣朋友一定要清醒，不要投親共黨派，前車之鑑！切記！」

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