桃園助選彭俊豪、劉仁照 游錫堃：綠委過半續推國會外交

「水牛伯」游錫堃桃園助選劉仁照，呼籲鄉親民進黨國會過半續推國會外交，在世界上架台灣。（劉仁照提供）

2024/01/08 00:12

〔記者李容萍／桃園報導〕「水牛伯」立法院長游錫堃今（7日）晚出席民進黨桃園市第3選區立委候選人彭俊豪及第5選區立委候選人劉仁照造勢晚會，游錫堃致詞時呼籲支持者盡力拉票，讓桃園市的年輕新血可以進入立法院，為台灣帶來正面的影響，「優秀的就要挺，為國家培養人才。」他強調，這次的總統大選是民主與專制的選擇，要捍衛台灣的自由民主，就要讓賴蕭配高票當選及民進黨在國會過半，支持總統施政也讓立法院持續推動國會外交，這就是在世界上架台灣。

游錫堃表示，這次的總統大選是民主與專制的選擇，選擇蔡英文總統的路線，就是「賴蕭配」也是珍惜自由民主的核心價值觀，若選擇其他政黨，與中國保持較密切的關係也就是親中，中國現在是全世界專制的領導國家，親中的結果會如何，大家不妨看看香港，如果選擇不好的話，那麼台灣有可能變成第二個香港。

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游錫堃提到，人民就是「國家的主人、總統的頭家」，台灣被稱為國際民主典範，更被中共視為眼中釘，民主政治就是「自作自受」，如果覺得不好是由全民共同承擔，為了子孫、為了讓台灣的民主影響全球華人文化圈，一定要捍衛台灣的自由民主，就要讓「賴蕭配」高票當選及國會過半。

游錫堃說，國會過半可支持總統的施政，立法院在4年來推動國會外交，共有8個國會議長到台灣的立法院，包含美國、捷克、立陶宛等，對於台灣國際能見度的提升、邁向正常國家幫助很大，雖然本屆任期期間遭遇武漢肺炎疫情，但本屆立法院總計接待外國貴賓共77個國家、295團、3383人次，但若不是民進黨的游錫堃擔任立法院長，換成國民黨的人，想必中共不會允許這樣的事發生，所以顧台灣一定要讓民進黨在國會過半。

游錫堃呼籲，除了關心民進黨在桃園市提名的立委候選人，不分區的政黨票也要記得投給民進黨，並發起搶救王義川行動，如果一切順利代表國會過半，民進黨在國會過半就能順利搶救國會外交，成功捍衛台灣的自由民主。

「水牛伯」游錫堃（左）桃園助選彭俊豪，呼籲鄉親民進黨國會過半續推國會外交，在世界上架台灣。（記者李容萍攝）

「水牛伯」游錫堃（中）桃園助選劉仁照，呼籲鄉親民進黨國會過半續推國會外交，在世界上架台灣。（劉仁照提供）

「水牛伯」游錫堃（左）桃園助選彭俊豪，呼籲鄉親民進黨國會過半續推國會外交，在世界上架台灣。（記者李容萍攝）

民進黨桃園市第5選區立委候選人劉仁照（右），晚間在龍潭造勢。（劉仁照提供）

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