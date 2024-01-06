蕭美琴催票 籲別上錯車「倒退嚕」

民進黨副總統候選人蕭美琴（右二）向民眾推薦立委候選人何博文（左二）。 （記者許倬勛攝）

2024/01/06 05:30

蕭拉抬何博文、吳崢 蘇巧慧、石明謹站路口拜票 游錫堃陪李坤城市場掃街

〔記者許倬勛、翁聿煌、董冠怡、闕敬倫、吳仁捷／新北報導〕選戰進入倒數，民進黨副總統候選人蕭美琴昨晚分別到林口區與中和區，與立委候選人何博文及吳崢合體，希望「戰貓」加持催票，蕭美琴以近日競選影片《在路上》比喻，投給民進黨總統候選人賴清德才能走對的路、抵達最好的未來，「絕不能上錯車『倒退嚕』」。

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蕭美琴說，何博文當過記者，富有正義感、口才辨給，為了參選立委毅然決定不連任議員，未來加入國會是重量級的戰力，「不只是因為身材高壯！」她深信何博文會努力為地方代言、爭取最好的建設與發展。

吳崢昨晚在中和勝利路舉辦「中和選前之夜」，行政院長陳建仁和蕭美琴都來為他助陣。陳建仁說，中和區江永昌服務受肯定，如今要交棒給吳崢，請大家支持二號「賴蕭配」、支持一號吳崢和六號民進黨。

蕭美琴說，二○一四年國民黨想強行通過服務貿易協議，吳崢和太陽花運動的年輕人為守護台灣主權，捍衛台灣經濟和民主生活；吳崢有從中央到地方的歷練，是民進黨最有戰力的年輕人，請大家一起當吳崢的後盾。

民進黨立委候選人蘇巧慧昨天與不分區候選人、知名球評石明謹站路口拜票。蘇巧慧表示，她長期支持台灣體育發展，從改善學校體育設施、支持基層運動員與教練，以及完善法治環境著手。石明謹稱讚，蘇巧慧不僅爭取建設，也協助培育人才，盼優秀立委連任成功，替地方與運動產業發聲。

三重傳買票 游錫堃籲拒絕賄選

立法院長游錫堃昨天到三重區，陪同第三選區（三重區一○三個里）立委候選人李坤城到三合市場拜票，受到市場攤商熱情歡迎。游錫堃指出，李坤城是一個很優秀的候選人，他近日聽說三重有「買票」行為，呼籲鄉親拒絕賄選，並在選舉當天找親友出門投票。

侯友宜三重車掃、蘆洲市場拜票

國民黨總統候選人侯友宜昨天在三重區與立委候選人蔡明堂車隊掃街拜廟，民眾熱烈相迎。侯表示，選舉剩下最後一哩路，要團結所有力量，「如果三重能贏，新北絕對能大贏！」侯友宜也到蘆洲市場拜票，民進黨籍的蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺現身，被認為在深綠選區「拔樁」成功。蘇雅祺則表示，她是忠貞民進黨員，全力支持民進黨總統候選人賴清德、蕭美琴以及民進黨推舉的候選人，與侯友宜同框單純盡地主之誼，被侯辦用「拔樁」等字眼來渲染，對政治操弄深表遺憾。

張宏陸提供檢舉資料 請檢調查賄

民進黨第六選區立委候選人張宏陸，昨到新北市調查處提供民眾檢舉賄選的資料，請檢調查賄。同選區國民黨立委候選人林國春宣稱，若能證明他與侯友宜賄選，他願意辭去新北市議員並中止參選。

2024立委選舉

行政院長陳建仁（左）推薦立委候選人吳崢（中）。（記者翁聿煌攝）

立委候選人蘇巧慧（左）與石明謹（右）站路口拜票。（記者董冠怡攝）

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