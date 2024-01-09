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宜蘭選戰網軍帶賄選風向？黃琤婷批綠營操作 陳俊宇反擊栽贓

網路傳買票賄選訊息，宜檢已證實是假訊息。（宜蘭地檢署提供）

網路傳買票賄選訊息，宜檢已證實是假訊息。（宜蘭地檢署提供）

2024/01/09 20:34

〔記者游明金／宜蘭報導〕國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批評，綠營網軍刻意在網路散播「抓到賄選，涉嫌買票」不實資訊，刻意影響選情。民進黨候選人陳俊宇指出，什麼網軍？他真的不知道黃琤婷在講什麼，批黃只會栽贓。宜蘭地檢署則發表聲明證實是假訊息，已經立案調查。

今天公辦政見會後，黃琤婷受訪說，有人在網路散布「抓到賄選、宜蘭縣溪南，某民代助理涉嫌買票，目前正接受調查中」，還說是宜蘭地檢署的訊息，她覺得這很誇張，根本是刻意影響選情。

她指出，她們在網路查了一下，發佈訊息的是綠營支持者，過去都為綠營發訊息，不管是總統候選人或民進黨訊息，不曉得是網軍還是支持者，或是他們助理假扮的假帳號，希望檢調盡快查清楚。

黃琤婷表示，因為沒有這樣事情，網軍去做這樣訊息又到處去散播，又選在今天有許多人被地檢署傳去要問，好像是調查中國介選問題，買票賄選消息在今天這麼尷尬時間傳出來，實在是不恰當，當然是有人刻意在操作這事情，希望地檢署查清楚。

她也指出，網路也傳她的發送文宣人員偷別人草莓盆栽，這也是帶風向，就是誣陷，她已要求文宣人員主動報案，因為不是文宣人員拿的就要還給她公道。

陳俊宇說，他不知道黃琤婷在講什麼網軍，她是不是選情真的這麼告急，草莓盆栽事件也說是他們誣賴，這些內容源自爆料公社po文，那就針對這部分去查，為什麼要講民進黨栽贓？

他反擊，現在又講網軍事件，黃說要把圖卡給他，也沒有給，人就走了，他真的不知道黃在講什麼？如果真有事證，地檢署應該積極去查察，宜縣是民主聖地，他不希望有賄選情事發生，如果要講網軍，一週前，他的臉書專頁也遭到超過一百個假帳號攻擊，莫名其妙用複製貼上、用很奇怪文字在他粉專留言。

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批評，綠營網軍刻意在網路散播「抓到賄選，涉嫌買票」不實資訊，刻意影響選情。（記者游明金攝）

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷批評，綠營網軍刻意在網路散播「抓到賄選，涉嫌買票」不實資訊，刻意影響選情。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇指出，什麼網軍？他真的不知道黃琤婷在講什麼？只會栽贓。（記者游明金攝）

民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇指出，什麼網軍？他真的不知道黃琤婷在講什麼？只會栽贓。（記者游明金攝）

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