為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

防空警報英文是空襲和飛彈？ 國民黨團批國家級選舉奧步

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左）、立委賴士葆、林為洲（右）10日召開「連發衛星發射警報 國防部加入介選的行列？！」記者會。（記者廖振輝攝）

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左）、立委賴士葆、林為洲（右）10日召開「連發衛星發射警報 國防部加入介選的行列？！」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/10 13:54

〔記者林欣漢／台北報導〕國防部昨日下午發布國家級防空警報，立法院國民黨團今日召開記者會指出，國防部警報使用英文的空襲（air raid）和飛彈（missile），事實上中國早公告是發射衛星升空。國民黨團批評民進黨政府利用國家機器，製造國家級選舉奧步，呼籲國人必須看清民進黨惡質的選舉手段，3天後用選票唾棄民進黨。

黨團首席副書記長李德維表示，中歐合作發射探測衛星，早在1月7日就已經公告，將在1月9日下午3點發射升空，國防部竟然發布錯誤的國家級防空警報內容，是國家級選舉奧步，民進黨在選前3天赤裸裸、血淋淋的硬搞，看準人民、在野黨無可奈何。

李德維呼籲國人提高警覺，不是要警覺國家級警報，而是警覺國家級選舉奧步出現。國民黨團嚴厲譴責民進黨政府，先有司法介入選舉，現在連國防都介入選舉，手段相當惡質，如此惡質的選舉奧步，2300萬國人必須唾棄。

藍委林為洲表示，國防部解釋發布國家級防空警報的目的，是因為中國大陸衛星軌道偏離經過台灣上空，提醒萬一衛星發射殘骸掉落地面傷及國人，但衛星發射已經到了大氣層，就算殘骸掉落也在過程燃燒殆盡，這根本是國防部事後在圓謊。

林為洲指出，中國去年發射過3次衛星，且經過台灣領空，國防部沒有發布過國家級防空警報，很明顯選舉到了，民進黨急了，動用國防部介選。

藍委賴士葆質疑，絕對不是國防部的疏失，尤其是負責相關預警系統業務的官兵，都經過挑選，且在國外訓練多年，不可能把衛星（satellite）寫成飛彈（missile），把防空（air defense）寫成空襲（air raid）。最可能的導演是蔡英文總統，國防部只是聽命的執行單位。

賴士葆強調，國防部長必須下台，國家級防空警報發布，引起國人多大的恐慌，錯誤的國家級訊息，難道沒有人要負責？發布防空警報簡訊內容作業的人，必須撤職查辦。根據《選罷法》規定，有幾個部會首長不能輔選，包括國防部、教育部、法務部，其中國防部長是效忠人民，而不是效忠政黨。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
藍質疑國家級警報介選 綠反批不罵中共罵政府
2024/01/10 13:05

藍質疑國家級警報介選 綠反批不罵中共罵政府
國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作
2024/01/10 12:44

國民黨批國家警報「介選」 民進黨：勿過多政治操作

郡都八年級總座 十億蓋企總百億推案
國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」
2024/01/10 12:43

國民黨指中國火箭升空13分鐘才發警報 質疑「民進黨介選」
彰化拜票突遇中國飛射衛星越台 蕭美琴：有掌握
2024/01/09 17:50

彰化拜票突遇中國飛射衛星越台 蕭美琴：有掌握

「掙錢」新竹立委煉金黑心大揭露 (廣告)
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播