防空警報英文是空襲和飛彈？ 國民黨團批國家級選舉奧步

國民黨立法院黨團首席副書記長李德維（左）、立委賴士葆、林為洲（右）10日召開「連發衛星發射警報 國防部加入介選的行列？！」記者會。（記者廖振輝攝）

2024/01/10 13:54

〔記者林欣漢／台北報導〕國防部昨日下午發布國家級防空警報，立法院國民黨團今日召開記者會指出，國防部警報使用英文的空襲（air raid）和飛彈（missile），事實上中國早公告是發射衛星升空。國民黨團批評民進黨政府利用國家機器，製造國家級選舉奧步，呼籲國人必須看清民進黨惡質的選舉手段，3天後用選票唾棄民進黨。

黨團首席副書記長李德維表示，中歐合作發射探測衛星，早在1月7日就已經公告，將在1月9日下午3點發射升空，國防部竟然發布錯誤的國家級防空警報內容，是國家級選舉奧步，民進黨在選前3天赤裸裸、血淋淋的硬搞，看準人民、在野黨無可奈何。

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李德維呼籲國人提高警覺，不是要警覺國家級警報，而是警覺國家級選舉奧步出現。國民黨團嚴厲譴責民進黨政府，先有司法介入選舉，現在連國防都介入選舉，手段相當惡質，如此惡質的選舉奧步，2300萬國人必須唾棄。

藍委林為洲表示，國防部解釋發布國家級防空警報的目的，是因為中國大陸衛星軌道偏離經過台灣上空，提醒萬一衛星發射殘骸掉落地面傷及國人，但衛星發射已經到了大氣層，就算殘骸掉落也在過程燃燒殆盡，這根本是國防部事後在圓謊。

林為洲指出，中國去年發射過3次衛星，且經過台灣領空，國防部沒有發布過國家級防空警報，很明顯選舉到了，民進黨急了，動用國防部介選。

藍委賴士葆質疑，絕對不是國防部的疏失，尤其是負責相關預警系統業務的官兵，都經過挑選，且在國外訓練多年，不可能把衛星（satellite）寫成飛彈（missile），把防空（air defense）寫成空襲（air raid）。最可能的導演是蔡英文總統，國防部只是聽命的執行單位。

賴士葆強調，國防部長必須下台，國家級防空警報發布，引起國人多大的恐慌，錯誤的國家級訊息，難道沒有人要負責？發布防空警報簡訊內容作業的人，必須撤職查辦。根據《選罷法》規定，有幾個部會首長不能輔選，包括國防部、教育部、法務部，其中國防部長是效忠人民，而不是效忠政黨。

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