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首頁　>　政治

藍質疑國家級警報介選 綠反批不罵中共罵政府

立法院民進黨團副書記長洪申翰。（資料照）

立法院民進黨團副書記長洪申翰。（資料照）

2024/01/10 13:05

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院國民黨團今（10）日開記者會，指控國防部昨日發布國家級警報，提到中國發射衛星飛越台灣南部上空，這是赤裸裸的國家級介選。對此，民進黨團副書記長洪申翰表示，國民黨拿來政治操作，完全沒有必要，因為中共發射的衛星確實偏離預判的軌道，政府警示完全不是基於政治考量，而是有安全提醒的作用。

國防部昨日發布的國家級警報，提到中國發射衛星飛越台灣南部上空，英譯版本卻將衛星翻譯成「missile」（飛彈）。國民黨團首席副書記長李德維質疑，這是赤裸裸的國家級介選，中國發射衛星資訊早有公告，國防部卻發布空襲警報。

對此，洪申翰今日受訪表示，有關英文使用有誤部分，國防部昨日已道歉，國民黨現在要拿來做政治操作，真的完全沒有必要，站在執政黨的角度來看，對於中共發射出來的衛星，確實偏離原本預判的路徑，所以政府作出警示的動作，完全不是基於政治考量，而是有安全提醒的作用。

洪申翰指出，在野黨現在拿來做政治操作，反而讓人家覺得別有用心，國家在面對嚴肅的安全問題，真的不要用太多政治語言包裝、操作和渲染。

立法院外交及國防委員會成員、民進黨立委王定宇表示，中國發射的衛星穿越台灣上空，並非領空也無害通過，不過就連Discovery頻道都有報導，這樣的火箭經過台灣上空，搭載的第一節掉落物，有可能會掉在台灣，影響地面上人民的安全，政府提醒要注意這件事情，這樣的警訊有其必要。

王定宇痛批，國民黨舉行記者會罵東罵西、扯選舉，他覺得非常奇怪，「不去罵在天上掉東西的人，反而去罵提醒的人，到底是什麼道理跟邏輯。」先前中共繞台軍演時，火箭無害通過台灣上方，當時也沒有東西會掉落，他們還罵台灣政府沒有公布。

王定宇說，政府提醒人民要注意安全，國民黨反而罵台灣政府，好像千錯萬錯都不是中國共產黨的錯，千錯萬錯就算沒錯，他們也要罵台灣政府，這種態度其實不好，因為如果真有掉落物，且會影響台灣居民安全，發出警訊無可厚非。

對於警訊內容，王定宇則認為，未來可以要求國防部能夠再更精確、有更明確的指引和導引，國民黨不去怪在天上掉東西的中共，反而去怪提醒大家注意安全的台灣國防部，這樣的邏輯完全是政治思考，完全是站在北京的角度思考，讓人無法理解。

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