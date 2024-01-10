許智傑總部指控鍾易仲假學歷應道歉 今向高市選委會告發

許智傑總部今指控鍾易仲假學歷應道歉，將向高市選委會告發。（記者陳文嬋攝）

2024/01/10 13:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市第七選區鳳山立委選舉藍綠激戰，現任民進黨立委許智傑踢爆國民黨立委候選人鍾易仲就讀北維吉尼亞大學（UNVA）是假學校，今指控鍾易仲2007年以假留學取得假的學歷後，涉以假學歷參選2016年立委、選上2018年市議員，致使公務人員登載不實，下午將前往高市選委會告發，呼籲鍾易仲對當年假留學、買學歷向選民公開認錯道歉。

許智傑競選總部發言人林智鴻議員指控鍾易仲念的美國北維吉尼亞大學，是一所被美國政府撤銷執照，也不被台灣教育部承認的學校，他今秀出證據說，鍾易仲2007年以假留學取得假學校學歷後，以虛假學歷選上市議員，並報考義守大學碩士班，對於鍾易仲昨承認知道自己學歷不被承認，卻仍狡辯當年「入學後認真求學」，許智傑競選總部秀出美國政府資料，呼籲鍾易仲應對當年假留學、買學歷向選民認錯，並公開道歉。

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林智鴻說，鍾易仲拿不出當年留學的紀錄和就學文件，因為這個假大學根本不用念，學歷用錢買就有！鍾易仲2016年就在臉書坦承，知道北維吉尼亞大學2011、2013年，分別被美國政府取消認證和撤除執照，也知道台灣不承認該學歷，所以他另於2017年考進義守大學碩士班。問題是，鍾易仲明知該學歷有問題，仍以該學歷報靠碩士班，並於2016年立委、2018市議員的競選公報，登載該筆假學歷，除違反選舉罷免法，還涉使公務人員登載不實之罪。

競選總部副主任蘇致榮今秀出美國官方資料說，北維吉尼亞大學早在2011年就被維吉尼亞州高等教育委員會（SCHEV）公告不予認可，該州政府從2007年就發現該校有多項違規項目，包括沒有妥善保存學生的入學記錄，連印度政府官員都曾公開指控該校是所假學校。

林智鴻表示，鍾易仲在父親前國民黨立委鍾紹和栽培下，使用該學歷參加2016立委、2018議員選舉，其2016立委選舉以該虛假學歷詐得選舉補助款176萬餘元，2018年以該學歷詐得選舉補助90餘萬元，以及當選議員後4年薪水上千萬元。

許智傑競選總部今天下午將赴高雄市選委會檢舉告發鍾易仲當年違法使用假學歷，也呼籲鍾易仲清楚交代當年假留學、假學歷的經過，勇於認錯並公開道歉。

許智傑總部今指控鍾易仲假學歷應道歉，將向高市選委會告發。（記者陳文嬋攝）

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