批故意把衛星說成飛彈 蔣萬安：監察院必須查、該下台就下台

蔣萬安今天出席「永續共榮•北市領先 政府首發社會責任債」記者會。（記者楊心慧攝）

2024/01/10 11:51

〔記者楊心慧／台北報導〕中國昨（9日）下午發射衛星飛越台灣南部上空，國防部發布國家警報，不過英文衛星（Satellite）卻誤寫為飛彈（Ｍissile）引發討論。台北市長蔣萬安今受訪表示，故意把衛星說成飛彈，嚴肅課題政府卻錯誤百出，認為賴清德必須清楚表態，立法院必須強力監督、監察院必須查，該負責需要下台就下台。

蔣萬安今天出席「永續共榮•北市領先 政府首發社會責任債」記者會，並於會前受訪被媒體問到有關國防部昨發布國家警報一事，蔣萬安受訪表示，發射衛星並不在國家安全警報的範圍內，卻在選前4天發送，選在這個時間點，外界有很多質疑，認為是否企圖影響選情、動機可議，且製造不必要的恐慌。

請繼續往下閱讀...

針對「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農昨質疑官方的緊急應變訊息「如此不明、落漆」，民進黨總統候選人賴清德則肯定國防部公開訊息，但國民黨立委候選人徐巧芯則批評賴，蔣萬安回應，大家會質疑動機為何，且還故意把衛星說成飛彈，行政院長在立院答詢也講錯，雖然事後改口，但嚴肅課題政府卻錯誤百出。

蔣萬安認為，如今外界有很多質疑，賴清德必須清楚表態，立法院必須強力監督、監察院必須查，該負責需要下台就下台。

至於立法院昨天臨時會仍未公布高端疫苗合約，蔣萬安指出，此議題大家討論很久，當年他在立院衛環委員會擔任召集委員，整個審查過程再三要求行政院公開高端疫苗的採購合約，如今賴清德要選舉，才在辯論會說不反對、應要公開，但衛福部顯然昨在立院備詢一樣不願公開。

蔣萬安強調，唯一能讓真相水落石出的方法就是讓政黨輪替、讓國民黨執政讓所有疫苗採購的過程攤在陽光下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法