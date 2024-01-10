為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

批故意把衛星說成飛彈 蔣萬安：監察院必須查、該下台就下台

蔣萬安今天出席「永續共榮•北市領先 政府首發社會責任債」記者會。（記者楊心慧攝）

蔣萬安今天出席「永續共榮•北市領先 政府首發社會責任債」記者會。（記者楊心慧攝）

2024/01/10 11:51

〔記者楊心慧／台北報導〕中國昨（9日）下午發射衛星飛越台灣南部上空，國防部發布國家警報，不過英文衛星（Satellite）卻誤寫為飛彈（Ｍissile）引發討論。台北市長蔣萬安今受訪表示，故意把衛星說成飛彈，嚴肅課題政府卻錯誤百出，認為賴清德必須清楚表態，立法院必須強力監督、監察院必須查，該負責需要下台就下台。

蔣萬安今天出席「永續共榮•北市領先 政府首發社會責任債」記者會，並於會前受訪被媒體問到有關國防部昨發布國家警報一事，蔣萬安受訪表示，發射衛星並不在國家安全警報的範圍內，卻在選前4天發送，選在這個時間點，外界有很多質疑，認為是否企圖影響選情、動機可議，且製造不必要的恐慌。

針對「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農昨質疑官方的緊急應變訊息「如此不明、落漆」，民進黨總統候選人賴清德則肯定國防部公開訊息，但國民黨立委候選人徐巧芯則批評賴，蔣萬安回應，大家會質疑動機為何，且還故意把衛星說成飛彈，行政院長在立院答詢也講錯，雖然事後改口，但嚴肅課題政府卻錯誤百出。

蔣萬安認為，如今外界有很多質疑，賴清德必須清楚表態，立法院必須強力監督、監察院必須查，該負責需要下台就下台。

至於立法院昨天臨時會仍未公布高端疫苗合約，蔣萬安指出，此議題大家討論很久，當年他在立院衛環委員會擔任召集委員，整個審查過程再三要求行政院公開高端疫苗的採購合約，如今賴清德要選舉，才在辯論會說不反對、應要公開，但衛福部顯然昨在立院備詢一樣不願公開。

蔣萬安強調，唯一能讓真相水落石出的方法就是讓政黨輪替、讓國民黨執政讓所有疫苗採購的過程攤在陽光下。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
苦難言！中國射衛星「天降殘骸」 農民長期受災還索賠無果
2024/01/10 09:33

苦難言！中國射衛星「天降殘骸」 農民長期受災還索賠無果
吳怡農批國防部落漆被出征 深夜再回：何時開始不許質疑
2024/01/10 07:48

吳怡農批國防部落漆被出征 深夜再回：何時開始不許質疑

升息循環將結束 該買什麼股票？專家欽點這類股0
國家警報響之前 雲林人還收到「將設置導彈基地」恐嚇簡訊
2024/01/09 23:31

國家警報響之前 雲林人還收到「將設置導彈基地」恐嚇簡訊
中國射衛星飛越台灣南部上空 徐富癸：絕不接受中國恫嚇介選
2024/01/09 23:13

中國射衛星飛越台灣南部上空 徐富癸：絕不接受中國恫嚇介選

電信重啟三國時代 頻譜分佈老實說
政治今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播