苦難言！中國射衛星「天降殘骸」 農民長期受災還索賠無果
李欣潔／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（9）日下午發射長征系列運載火箭搭載衛星升空，由於路徑偏向台灣本島上空，國防部發出國家級警報提醒國人小心殘骸掉落，正值大選前夕，引發熱議。其實中國歷年來常有火箭殘骸掉落在陸地上的後遺症，中國導演張贊波還曾拍紀錄片，見證中國農民長久忍受這從天而降的苦，有網友用簡體中文留言感嘆「犧牲的是平民老百姓，在他們眼裡，就是螻蟻罷了」，「個人權利在公權面前毫無招架之力」。
中國發射衛星火箭原本預告的路徑為從我國西南空域劃過上空，應不至於進入領土上空，但昨天實際路線卻偏離美國聯邦航空管理局預告的路線，直接橫切台灣南部。國防部發覺後，火速發出國防部首次國家級警報，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。
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國防部也指出，經過監控確認，該助推火箭的殘骸落區均位於中國境內，並無異常狀況。對於警報中有英文用字出現錯誤、不夠精準，國防部也向社會大眾致歉。
事實上，中國過去發射火箭、衛星時，就時常傳出掉落殘骸的問題，中國紀錄片導演張贊波在2009年的紀錄片作品《天降》，也紀錄了湖南省邵陽市綏寧縣的村民們，長久以來飽受殘骸從天而降的痛苦。據指自1990年代以來，綏寧縣有十多次殘骸掉落的事件，當地變成「殘骸落區」，不僅造成當地農作物、房屋的毀壞，在1998年5月30日更造成當地一名16歲少女的死亡。
在紀錄片中，有村民想要和地方政府討公道，希望能夠賠償農地和房屋損失，卻未被妥善處理，有屋頂被砸破的村民在討價還價後，才拿到賠償金人民幣2000元（約新台幣8683元），也有人索賠無果，還被回「你這個賠啥呢？沒東西可賠呀，你說地，地都是共產黨的」。
雖然該片遭中國當局刁難無法上映，影片遭到封殺，不過在YouTube上仍可看到有頻道分享這部片，在底下也可看到中國網友紛紛留言直呼「當時知道了這部紀錄片苦於找不到一直在尋找中，今天看完了才知道有這麼多被隱藏的村民」、「看到喪女的父親莫可奈何又悲傷的無以復加的樣子，讓我久違的淚水湧了出來」、「看的我嘆氣垂淚，個人權利在公權面前毫無招架之力」、「背後犧牲的是平民老百姓，在他們眼裡，就是螻蟻罷了」。
也有網友引用影片中片段質疑「『老百姓不能吃虧』，但是村民房屋被砸，是『火箭殘骸看中了你家那塊寶地』。 要2000塊賠償是『漫天要價』。 這是人話嗎？」、「『只能聽天由命，砸在自己身上就算了』。 這明顯是人禍，天災都沒有這麼危險。 可以感受到當地百姓深深的無力感。」
也有一些網友指出「影片拍攝於2009年，當時中國還處於胡溫時代，雖然也禁止了該影片上映，但最起碼還是讓人拍了，放到現在導演早就被尋釁滋事了」、「現在的環境，別說拍類似題材的記錄片，就連說出拍紀錄片的想法就是尋釁滋事了」、「現在文革2.0了」，也有不少網友表示「感謝這樣有良知的導演，揭露不為人知的殘忍」、「感謝導演，讓我們知道這『光鮮亮麗』的背後，竟然有著如此殘忍的事實與流氓的政府」。