苦難言！中國射衛星「天降殘骸」 農民長期受災還索賠無果

中國紀錄片導演張贊波曾拍片紀錄中國農民長久以來飽受殘骸從天而降的痛苦，片中村民房屋被砸，官員卻稱是「火箭殘骸看中了你家那塊寶地」、要2000塊賠償是「漫天要價」。（圖擷自YouTube）

2024/01/10 09:33

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國昨（9）日下午發射長征系列運載火箭搭載衛星升空，由於路徑偏向台灣本島上空，國防部發出國家級警報提醒國人小心殘骸掉落，正值大選前夕，引發熱議。其實中國歷年來常有火箭殘骸掉落在陸地上的後遺症，中國導演張贊波還曾拍紀錄片，見證中國農民長久忍受這從天而降的苦，有網友用簡體中文留言感嘆「犧牲的是平民老百姓，在他們眼裡，就是螻蟻罷了」，「個人權利在公權面前毫無招架之力」。

中國發射衛星火箭原本預告的路徑為從我國西南空域劃過上空，應不至於進入領土上空，但昨天實際路線卻偏離美國聯邦航空管理局預告的路線，直接橫切台灣南部。國防部發覺後，火速發出國防部首次國家級警報，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。

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國防部也指出，經過監控確認，該助推火箭的殘骸落區均位於中國境內，並無異常狀況。對於警報中有英文用字出現錯誤、不夠精準，國防部也向社會大眾致歉。

事實上，中國過去發射火箭、衛星時，就時常傳出掉落殘骸的問題，中國紀錄片導演張贊波在2009年的紀錄片作品《天降》，也紀錄了湖南省邵陽市綏寧縣的村民們，長久以來飽受殘骸從天而降的痛苦。據指自1990年代以來，綏寧縣有十多次殘骸掉落的事件，當地變成「殘骸落區」，不僅造成當地農作物、房屋的毀壞，在1998年5月30日更造成當地一名16歲少女的死亡。

在紀錄片中，有村民想要和地方政府討公道，希望能夠賠償農地和房屋損失，卻未被妥善處理，有屋頂被砸破的村民在討價還價後，才拿到賠償金人民幣2000元（約新台幣8683元），也有人索賠無果，還被回「你這個賠啥呢？沒東西可賠呀，你說地，地都是共產黨的」。

雖然該片遭中國當局刁難無法上映，影片遭到封殺，不過在YouTube上仍可看到有頻道分享這部片，在底下也可看到中國網友紛紛留言直呼「當時知道了這部紀錄片苦於找不到一直在尋找中，今天看完了才知道有這麼多被隱藏的村民」、「看到喪女的父親莫可奈何又悲傷的無以復加的樣子，讓我久違的淚水湧了出來」、「看的我嘆氣垂淚，個人權利在公權面前毫無招架之力」、「背後犧牲的是平民老百姓，在他們眼裡，就是螻蟻罷了」。

也有網友引用影片中片段質疑「『老百姓不能吃虧』，但是村民房屋被砸，是『火箭殘骸看中了你家那塊寶地』。 要2000塊賠償是『漫天要價』。 這是人話嗎？」、「『只能聽天由命，砸在自己身上就算了』。 這明顯是人禍，天災都沒有這麼危險。 可以感受到當地百姓深深的無力感。」

也有一些網友指出「影片拍攝於2009年，當時中國還處於胡溫時代，雖然也禁止了該影片上映，但最起碼還是讓人拍了，放到現在導演早就被尋釁滋事了」、「現在的環境，別說拍類似題材的記錄片，就連說出拍紀錄片的想法就是尋釁滋事了」、「現在文革2.0了」，也有不少網友表示「感謝這樣有良知的導演，揭露不為人知的殘忍」、「感謝導演，讓我們知道這『光鮮亮麗』的背後，竟然有著如此殘忍的事實與流氓的政府」。

過去中國在發射火箭、衛星時，的確發生過掉落殘骸的問題，中國紀錄片導演張贊波還曾為此拍片，紀錄到中國農民長久以來飽受殘骸從天而降的痛苦。（圖擷自YouTube）

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