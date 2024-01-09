中國射衛星飛越台灣南部上空 徐富癸：絕不接受中國恫嚇介選

中共運載火箭真實路徑與預告路徑差之甚遠。（國防部提供）

2024/01/09 23:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕中共今天下午3時許發射長征系列運載火箭，位置偏離與美國美國聯邦航空管理局所預告路線差距太遠，直接橫切台灣南部，為提醒國人小心火箭殘骸掉落台灣，國防部發出該部首次國家級警報，民進黨籍的屏東第二選區立委候選人徐富癸也強調「絕不接受中國的恫嚇介選」。

中國發射衛星火箭原本預告的路徑為從我國西南空域劃過上空，應不至於進入領土上空，未料發射後卻失之逾100公里，也因為中國長征火箭曾有殘骸墜落婆羅洲的前例，格外引發關注。

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最接近西南空域的屏二選區民進黨籍立委候選人徐富癸發出聲明，指距離台灣大選投票倒數4天，衷心希望中國這樣的舉動不是企圖恫嚇，為特定的總統候選人、政黨「拉票」。尤其現在全世界都在關注台海安全，台灣人民看到香港從國際金融中心到現在的沒落，及香港人的出走，相信維護和平是共同的主張，但不接受中國的恫嚇介選。

現任立委蘇震清陣營則未對此事回應。

國防部指出，今天下午3點3分，國防部偵獲中共西昌衛星發射中心發射長征運載火箭，進入我防空識別區，並由台南經台東後再脫離我防空識別區。

國防部指出，考量其實際飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告之衛星發射路徑有所差異、飛行軌跡異常，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以空中威脅警告、簡訊方式告知國人提高警覺。

國防部說，經過監控確認，該助推火箭的殘骸落區均位於中國境內，並無異常狀況，而有關預警訊息發布權責，考量敵情威脅，為爭取時效，國家級防空警報由空作部指揮官，按國軍突發狀況處置規定發布。相關作業以國防安全為考量，依專業及權責辦理，不會因政黨政治而受到干擾。

國防部重申，將依法對任何未經許可、申請，進入我防空識別區與領空之航空實體，都會全程掌握監控、適切應處；並於發生異常狀況時適時公布，視需要啟動空中告警預警系統，讓國人同步掌握。國防部新聞稿最後也再次對英文用字錯誤不夠精準致歉。

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