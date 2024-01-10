吳怡農批國防部落漆被出征 深夜再回：何時開始不許質疑

國防部9日下午發布國家級警報，指中國發射衛星火箭飛越台灣本島南部上空，不過英文版內容誤植「飛彈」（missile）。吳怡農昨晚也發文提出3點，質疑官方的緊急應變訊息「如此不明、落漆」。（資料照）

2024/01/10 07:48

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國防部昨（9）日下午發布國家級警報，指中國發射衛星火箭飛越台灣本島南部上空，請民眾注意安全。不過英文版內容誤植「飛彈」（missile），引發外界議論；「壯闊台灣聯盟」理事長吳怡農昨晚也發文提出3點，質疑官方的緊急應變訊息「如此不明、落漆」。不過該則發文也遭網友出征，對此他也在深夜留言回應。

昨日下午3點多，許多民眾手機收到2次國家級警報，由國防部署名提醒，中國發射衛星通過我國南部上空，請民眾注意安全等訊息。但在警報訊息中，英文版內容卻將衛星誤植為「飛彈」（missile），在社群引發不少質疑。

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針對簡訊英文用語引發外界議論，國防部昨也曾回應，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

吳怡農昨晚也在臉書發文質疑，「很不幸，國防部在選舉前三天親自示範如何發布爭議訊息」，他表示此次事件揭露了幾個問題，需要國防部交代，包含「一、警報內容的混亂：中文版說中國發射『衛星』，英文卻說『飛彈 （missile）』飛過台灣領空。官方的緊急應變訊息，竟如此不明、落漆」。

吳怡農也指出，「二、如果這次是中國例行的衛星發射，為什麼之前沒有發送警報、為什麼這一次選擇發送、以後發送警報的標準為何？國防部長身為權責單位首長，必須說明判斷發送警報的標準及依據」、「三、或許最嚴重的是，當國防部決定發送防空警報，希望民眾做什麼？到最近的防空避難所？就地避難？離開道路、遠離門窗（直到解除警報）？還是」？

吳怡農質疑，官方的防空警報竟然只要民眾注意安全，並指「這個事件的來龍去脈仍待國防部高層向社會說明，希望有好的解釋，要不然將顯示國防部對於全民國防其實沒有做好根本的準備；軍方不能連這樣的事情都沒有SOP」。

該文發出後也引發議論，不少網友也留言批評「國防部這次做得很好，是你在狀況外，衛星原本的路徑不會經過台灣，今天卻從台南進去台東出去，不該發警報？？？」、「發言前請先查證好嗎？國防部已有說明，不要搞不清楚狀況就亂放炮！閣下已經不是第一次這樣了」，醫師蔡依橙也發文質疑「人家是要協助你搶時間，注意並避難，你揪著一個錯字一直罵。是領空領土可能受犯比較嚴重，還是一個英文單字不精確比較嚴重？」

對此吳怡農今晨也在留言處回應「朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。」、「回到核心問題，如果國防部判斷有風險，，防空警示為什麼呼籲民眾「注意安全」而非更具體、有效保護自身安全的行動」，強調「風險一旦排除，為何沒有依照發送原則，解除警報？」、「防空警報不是小事。完善、明確的說明，才能彰顯國防部保護國家的公信力」。

國防部9日下午發布國家級警報，指中國發射衛星火箭飛越台灣本島南部上空，請民眾注意安全，不過英文版內容誤植「飛彈」（missile）。（圖擷取自警報訊息）

吳怡農今晨在留言處回應「朋友們，何時開始國防部是不允許被質疑的？當國家安全面臨前所未有的危機、當國防部每年用納稅人幾千億的資源，其表現更應該被檢視。」 （圖擷自臉書）

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