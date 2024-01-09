高端採購無決標公告？ 薛瑞元：涉商業機密依法可不公告

行政院長陳建仁（左）、衛福部長薛瑞元（右）。（記者劉信德攝）

2024/01/09 17:03

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委邱顯智今（9）日上午於立法院質詢時，質疑高端疫苗採購案沒有決標公告。對此，行政院長陳建仁數次強調「有決標公告」，不過，下午民進黨立委莊瑞雄質詢時，請衛福部長薛瑞元再次說明，薛則表示，若涉及商業機密依法可以不公告，但相關資料仍要傳到公共工程委員會資料庫內。

立法院臨時會院會今邀請陳建仁率相關部會首長就高端疫苗相關議題進行專案報告，並備質詢。莊瑞雄質詢時，強調高端議題已經院會專報3次、調閱小組會議6次、財政委員會專報2次、經濟委員會專報1次，衛環委員會專報12次，從九合一大選至今1年多沒人提，現在在選前排此議程完全就是政治攻防。

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莊瑞雄並提及，上午邱顯智質詢時，提到高端疫苗有無決標公告的問題，他覺得院長必須再澄清，擔心外界有所誤解，院長回答是口誤還是幕僚提供資訊有誤。

對此，薛瑞元表示，這部分應更精確來講，開標、決標都按照程序，決標之後本來就是要把資料上傳到工程會網站，但根據政府採購法第61條和其施行細則第84條，若涉及商業機密的機密採購，機關可以不公告，但必須要將未刊登的決標資料，仍要傳到工程會資料庫裡面。陳建仁也坦言：「我有講得比較簡單。」

莊瑞雄續詢問，網路上說高端疫苗契約要封存30年，有理說不清，假訊息積非成是，高端契約是多久才能讓外界知道？薛瑞元說，根據雙方保密協定，是交貨後5年就可解密，是公文必須要保存30年，隨時以備不時之需可以調閱。薛也提及，BNT是保密10年，Novavax是7年，AZ和高端都是5年。

莊瑞雄另提及，當初整個緊急授權EUA，審查委員不記名，以現在看當年，若他是委員，也會怕說投反對被質疑在阻擋疫苗，投贊成又被罵圖利財團，請問當時採不記名的考量？薛瑞元說，如同委員所提，網路非常發達，若把委員姓名揭露的確會造成一些困擾，但所有會議資料都已公開，只是委員用ABC代號取代。

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