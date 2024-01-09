藍白指高端股價異常波動 陳建仁：藥物開發成功很正常

針對立委質疑高端股價異常波動，行政院長陳建仁（圖左）說明，公司股價本來就會隨著藥物開發期程而變化，成功的時候，股價就會一直上升，這是很正常的事情。（記者劉信德攝）

2024/01/09 14:15

〔記者陳政宇／台北報導〕高端疫苗採購案引發朝野攻防，藍白陣營立委皆質疑，高端股價出現異常波動現象。對此，行政院長陳建仁今（9）日表示．公司股價本來就會隨著藥物開發期程而變化，成功的時候，股價就會一直上升，這是很正常的事情，莫德納、BNT亦是如此。

立法院今召開臨時會，邀請陳建仁就高端疫苗採購案進行專案報告、並備質詢。民眾黨立委邱臣遠質詢時表示，他支持政府的本土生技產業，但不希望有人藉此正當性趁機哄抬股價、謀取不當利益，而高端股價從30元附近漲起，短短一年半暴漲逾13倍，2021年5月更衝上417元，尤其政府高層多次不避嫌，在高端股價跌停時出面呼籲對國產疫苗要有信心，甚至帶頭打高端，是否有股價異常波動的問題。

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對此，陳建仁說明，全世界發展疫苗的過程中，動物實驗、臨床實驗成功時，股價就會一直上升，如若實驗失敗就會下降，莫德納、BNT的股價變化也是如此，股價本來就會隨著開發不同期程而有所變化，成功的時候，股價就會一直上升，「這是很正常的事情，不要懷疑它」。

至於不法情事，陳建仁表示，檢調單位已經查過，有一位專家審查委員洩密高端實驗結果給其太太，結果被判刑3個月、緩刑2年，政府對所有不好的事情都有在偵辦。

另，國民黨立委曾銘宗也質疑，高端股價從2020年的27元一路。 炒到2021年5月31日的417元，後來一路下跌。昨天收盤是68.4元。有多少散戶損失慘重？他的辦公室接獲許多抗議。

陳建仁再次澄清，所有新藥的研發，其股市（股價）都是上上下下，看莫德納和BNT就知道，內線交易已經查了，而且也判刑了。

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