選前高端疫苗攻防 陳建仁明親赴立法院接球

立法院明（9）日召開臨時會邀請行政院長陳建仁專案報告高端案，行政院發言人林子倫今（8）日表示，行政院尊重立法院行使相關職權，陳揆將出席報告並備質詢。（資料照）

2024/01/08 14:07

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院明（9）日召開臨時會邀請行政院長陳建仁專案報告高端案，行政院發言人林子倫今（8）日表示，行政院尊重立法院行使相關職權，陳揆將出席報告並備質詢，期盼透過公開透明方式，再次向立院及社會大眾說明實際情況、澄清不實謠言，捍衛第一線防疫人員聲譽。

在野黨持續就疫情期間疫苗採購議題散布不實訊息，林子倫指出，政府與各疫苗廠商所進行疫苗採購皆依法辦理，並遵循國際商業慣例執行，絕無所謂不法情事。近2年來有關COVID-19疫苗採購共計63件告發案，經檢調偵辦調查後，均查無不法事實，已全數簽結，無奈在野黨及部分有心人士仍昧於事實，持續造謠抹黑，令人遺憾。

請繼續往下閱讀...

林子倫說明，國際上各政府與疫苗廠商簽訂採購合約時，均附具保密條款，此為國際慣例，並非台灣獨有。政府作為簽約一方，須依照合約辦理。但鑒於在野黨近2年來在此議題持續惡意操作，嚴重影響國人認知並造成社會動盪，政府持續與簽約方進行溝通，建議可將相關合約提前公布，以化解國人疑慮。

林子倫表示，合約公布與否，仍有待疫苗廠商內部程序決定，相關部會亦持續溝通。然而，若政府單方面違背簽約義務，將嚴重影響政府信用，甚至衝擊國外疫苗及藥物廠商未來出售意願，恐有危害台灣醫療預防措施及國人健康安全之虞。

林子倫強調，行政院及各相關部會早已多次透過新聞稿、資訊圖卡及影音方式進行澄清，衛福部亦於前（2022）年立法院疫苗調閱小組會議上提供相關合約，也已提供給監察院、檢察機關等單位調查，絕無所謂不願公開或黑箱作業的情況。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法