邱顯智稱高端沒決標公告 陳建仁怒駁白賊：用假消息打擊政府

行政院長陳建仁（圖左）今在立法院會上，10數次強調高端採購「有決標公告」，並批評邱顯智「講白賊」，用假消息打擊政府。（記者劉信德攝）

2024/01/09 13:44

〔記者陳政宇／台北報導〕高端疫苗採購案引發朝野攻防，時代力量立委邱顯智今（9日）質疑，高端採購沒有合法的決標公告。對此，行政院長陳建仁數次強調「有決標公告」，並批評邱顯智「講白賊（台語：說謊話）」，用假消息打擊政府，完全是反科學、不理性、也不務實。

立法院今召開臨時會，邀請陳建仁就高端疫苗採購案進行專案報告、並備質詢。邱顯智質詢時關注，高端的採購有無合法落實決標公告，按《採購法》105條第一項第二款，以及相關細則規定，基本上應該要有決標的公告。

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陳建仁答覆說，政府當然都是依法來辦理，已先公布一個緊急採購辦法，並按照這個緊急採購辦法來進行。

邱顯智表示，即便是緊急採購，還是要做決標公告，該公告上會有很多資訊，包括大家所爭議的內容，「我很明確的跟你講，因為你沒有這個決標公告，所以現在問題來了」。陳建仁期間反駁，我們有決標公告，我們有決標公告啦。

邱顯智又問，確定嗎？陳建仁肯定地說，「是，我很確定有決標公告」。

邱顯智指出，沒關係，會後再來確認，這不是假消息。陳建仁直言，「你這樣講的就不對啦，你就說假消息啊，你就用假消息來打擊政府」；他強調，有決標公告，但是遮蔽價格，不要用這些似是而非的理由來打擊政府，為了保障人民健康所做的決標公告，政府已經有公告。

不過，邱顯智堅稱，現在就是因為沒有做決標公告，因此衍生出後面的問題。陳建仁再度澄清，有決標公告、有決標公告，現在還在講錯的訊息，「你們要講務實、講理性、講科學」，現在完全反科學、不理性、也不務實，「我跟你講就有，我說有、你說沒有」。

邱顯智表示，這是社會可以來檢驗的。陳建仁反問，「你承認有公告嗎？有公告啊，有公告啊，你看你就要講假的錯的消息」。

邱顯智又說，問題是沒有公告，政府就是認為緊急採購。陳建仁語氣激動地重申，「有公告，有決標公告，有決標公告，有決標公告，我已經講3次了，你就講白賊啊」。

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