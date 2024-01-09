批在野黨附和中國抹黑疫苗 陳建仁激動哽咽：有多少老人因此死亡

談起在野黨附和中國、抹黑疫苗，行政院長陳建仁（左）一度情緒激動、哽咽痛批，有多少長者因此不敢接種而失去生命。（記者劉信德攝）

2024/01/09 13:14

〔記者陳政宇／台北報導〕選戰進入倒數，藍白陣營猛攻高端疫苗採購議題。對此，行政院長陳建仁今（9）日激動地哽咽痛批，在野黨鼓吹附和中國做法、選舉炒作抹黑疫苗，正因這樣錯誤的謾罵和建議，全台灣有多少老人家因此而死亡，「這實在是令我很痛心，於心何忍啊？」

立法院今召開臨時會，邀請陳建仁就高端疫苗採購案進行專案報告、並備質詢。民進黨立委林俊憲質詢時表示，國民黨為了選舉而轉移焦點、黔驢技窮，行政院長就新冠疫苗已在立法院會專案報告3次，委員會專案報告16次，委員會調閱2次，且檢方偵查63件高端告發案均查無不法，但國民黨依舊丟泥巴抹黑，要求召開臨時會討論，38席國民黨立委只來23席；他並詢問，高端股價異常有無人為炒作，政府調查狀況如何。

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陳建仁答覆說，高端若真的有不法弊案，政府一定是查到底，他完全同意林俊憲所言，在野黨是選舉炒作，當COVID-19疫情進入台灣時，在野黨及境外勢力協力者要求台灣要和中國一樣，一定要封城、普篩、停班停課停工，還好當時的中央流行疫情指揮中心堅持做好邊境管控、疫調及居家隔離檢疫，結果2020年的365天中，有250多天是零確診，讓全世界大為驚艷，經濟成長表現也獲得國際盛讚。

到了2021年開始洽談疫苗，陳建仁回顧，在野黨和境外勢力附和者又說要買中國疫苗，但中國的疫苗是效價最低的，智利、澳洲和香港打了中國疫苗了，疫情繼續升溫，直到打BNT疫苗後才降下來，幸好當時總統蔡英文贏得2020選舉、國會過半，否則防疫特別條例及疫後特別條例的通過，也會面臨百般刁難，也幸好當時沒買中國的國藥和科興疫苗，否則像中國連續3年處處封城、天天普篩、經濟蕭條，台灣就會隨著中國沉淪。

談及此處，陳建仁情緒激動地說，當時有很多民眾，因為一些附和者稱「AZ有很多的副作用」而不敢打預防針，台灣有好的疫苗、副作用比較低的高端，這些附和者又去抹黑，讓許多人擔心副作用而不打高端，結果台灣70歲以上的老人只有7成5打預防針，日本、韓國及新加坡都到9成5以上，台灣死亡的人大部分都是沒有打預防針的，一個錯誤的建議、抹黑和謾罵，使得台灣有多少老人家因此而死亡？

「這實在是令我很痛心，可以這樣嗎？可以為了政治利益，使得國人不願意去打預防針，可以嗎？」陳建仁一度哽咽痛陳，現在選舉到了，在野黨還要繼續來謾罵，誰要負責任？如果不是蔡英文連任、（民進黨）國會過半，台灣不會有今天這樣的局面。

陳建仁強調，他今天是很沉痛地講，高端疫苗是多好的疫苗，動物實驗、臨床一期和二期都做得這麼成功，在世界一流的雜誌上發表，且副作用最低，但偏偏要抹黑，讓台灣人民不願意接種，於心何忍啊？他今天這麼激動的原因是，這樣依附中國的做法，很可能使台灣與中國一起沉淪，全民努力的成果卻因在野黨為了政治利益而抹煞，「我今天實在是太難過了」。

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