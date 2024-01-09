失憶？賴士葆嘶吼「誰說要開放中國疫苗」 陳建仁直接打臉

行政院長陳建仁（左）今天答詢時直接打臉國民黨立委賴士葆，直指國民黨立委要求開放中國疫苗，並針對採購疫苗價格強調「不要選舉一到，就到處抹黑」；右為衛福部長薛瑞元。（記者劉信德攝）

2024/01/09 12:10

〔記者楊丞彧／台北報導〕針對是否公布高端COVID-19疫苗合約，立法院今（9）日邀請行政院長陳建仁進行專案報告。國民黨立委賴士葆稱，沒有國民黨立委要開放中國疫苗，行政院不斷散布「假消息」。陳建仁直接打臉，直指立法院國民黨團要求開放「世界衛生組織（WHO）認可的疫苗」，就包括中國科興、國藥，「難道這不是國民黨立委要求開放中國疫苗」？賴士葆聽了跳針幾次「你們放假訊息」，隨即轉移話題。

賴士葆質詢稱，高端疫苗猶如行政院的「太上皇」，要不要公開合約都還要看他們臉色？陳建仁反批，不要斷章取義、製造分裂，「我不同意這樣的說法」。衛福部長薛瑞元強調，高端是民營公司。

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賴士葆改扯，政府說要信守契約誠信，但軍公教的年金說改就改。陳建仁強調，軍公教年金改革也是依法辦理，並且經大法官釋憲結果進行。賴士葆直呼：「我不相信大法官啊！誰相信大法官啊？」

賴士葆又稱，高端2021年5月發表重訊稱衛福部要求不可以公開合約。薛瑞元則強調，衛福部沒有要求不能公開合約，高端也不是政府的「太上皇」，高端是民營公司，如果政府隨便要他怎樣就得怎樣做，這樣民營企業要如何生存？

賴士葆再控，高端底價為什麼不能公開？且高端去年1至7月都沒收入，都是靠著代理南韓疫苗才有收入，「靠你們才有收入」。薛瑞元反駁，高端的腸病毒疫苗已經上市；陳建仁也反批，「委員你完全不懂高端的情況」，高端獲得世衛組織技術轉移，且不能否認高端COVID-19疫苗保護了近300萬國人的生命。

賴士葆質疑高端售價過高，稱爆料的「錄音檔」內稱700多塊就可以買到，政府卻用800多塊買，涉嫌圖利。陳建仁回應，所謂的700多塊是各種疫苗的「平均價錢」，例如AZ疫苗就比較便宜，較高階的疫苗售價就更高，因此700多塊那是假訊息，且高端已經針對「錄音檔」提告，靜候司法調查。

陳建仁說，「不要選舉一到，就到處抹黑」。薛瑞元補充，BNT疫苗的價錢比所謂700多塊高，但也是用那個價格去編預算。

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國民黨立委賴士葆（右框）今（9）日於立法院院會質詢行政院長陳建仁（左框左），左框右為衛福部長薛瑞元。（擷取自國會頻道直播）

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