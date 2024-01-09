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選前攻防 蘇貞昌：疫情下指控官員貪污最令人厭惡

前行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，在法庭上，無論是散播假訊息的人或是散播假訊息的人所邀請來的證人，全部都證實我們沒有貪污、政府沒先付5000萬美元訂金、沒有每劑買貴10美元的合約。 （資料照）

前行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，在法庭上，無論是散播假訊息的人或是散播假訊息的人所邀請來的證人，全部都證實我們沒有貪污、政府沒先付5000萬美元訂金、沒有每劑買貴10美元的合約。 （資料照）

2024/01/09 10:06

〔記者鍾麗華／台北報導〕選戰倒數，在野黨持續就疫情期間疫苗採購議題散布不實訊息，前行政院長蘇貞昌今天在臉書表示，在法庭上，無論是「散播假訊息的人」或是「散播假訊息的人所邀請來的證人」，全部都證實「我們沒有貪污」、「政府沒有先付5000萬美元訂金」、「沒有每劑買貴10美元的合約」。

蘇貞昌臉書也貼出法庭證詞，美麗島電子報董事長吳子嘉指控他和陳時中涉嫌貪污，結果吳子嘉卻被自己傳的證人當庭「打臉」。蘇貞昌表示，疫情期間，充斥著許多假訊息，其中最令人厭惡的，就是指控政府官員在疫情期間貪污，「結果在法庭上，無論是散播假訊息的人，或是散播假訊息的人所邀請來的證人，全部都證實我們沒有貪污、政府沒有先付5000萬美元訂金、沒有每劑買貴10美元的合約」。

蘇貞昌強調，即使沒有做到一百分，台灣的防疫成果在全球仍屬於前段班，因為相對其他國家，在疫情期間，政府用最少的管制、盡可能對民眾影響最小的民主防疫模式，創造了全球前幾名的高度經濟成長率。對抗疫情應該同心協力，不分彼此。但是對於意圖利用疫情製造恐慌、獲取聲量的人，我們不該縱容。

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