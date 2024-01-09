高端疫苗專案報告出爐 陳建仁：正溝通建議提前公布合約

行政院長陳建仁（左）強調，高端採購合約雖有保密條款，不得片面對外公開，但絕無不法及無不可告人之事，正與簽約方溝通，建議可以提前公布。（記者劉信德攝）

2024/01/09 10:36

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院長陳建仁今（9）日赴立法院專案報告高端疫苗採購案，他強調，政府各項防疫政策一切依法行政，高端採購合約雖有保密條款，不得片面對外公開，但絕無不法及無不可告人之事，正與簽約方溝通，建議可以提前公布，若政府單方違背簽約義務，恐傷害政府信用。

立法院今召開臨時會，邀請陳建仁率領相關部會首長列席，就「是否公布高端合約？是否圖利廠商及危害全民健康權益？」進行專案報告並備質詢。

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陳建仁報告表示，為因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情的發展，滿足我國公衛防疫需求，除仰賴引進輸入疫苗與藥品外，促進國產疫苗研發，及早取得緊急使用授權與上市，亦是重要防疫策略。

陳建仁說明，高端COVID-19疫苗採購價格經衛福部疾管署與高端公司協商，單劑量採購數量為200萬劑，每劑價格為新台幣881元（含稅）；多劑量採購數量為280萬劑，每劑價格810元（含稅）；如果以採購480萬劑計價的疫苗換算平均價格，則合約每劑疫苗價格約為840元（含稅），低於BNT及莫德納的每劑價格。

關於契約保密，陳建仁指出，政府無法「立即」公開疫苗採購合約內容的原因，在於每款COVID-19疫苗採購合約中，均附帶保密條款，其中高端保密期限為5年；另，BNT、莫德納、AZ、Novavax等外國疫苗採購合約，也都附帶保密條款，保密期普遍更長，其中AZ為5年、Novavax為7年、BNT為10年，Moderna則不同意公開，考量採購公文重要性與後續參考所需，嚴謹地以最長公文「保存年限」30年訂之，亦即此公文檔案必須保存30年後始得銷毀，絕非「封存」30年。

陳建仁說，高端COVID-19疫苗採購過去接受立委監督與質詢，也接受監察院與審計部的約詢及查核，已充分接受檢驗，無規避監督或涉及不法。有關檢調機關偵查相關案件共63案均以「查無不法」簽結，顯示政府無涉及任何不法情事。

陳建仁說，高端COVID-19疫苗採購契約無不可告人之事，一切都依照相關法規、國際商業慣例嚴謹進行，採購契約有保密條款，政府是簽約一方，必須依照合約辦理，但也正與簽約方溝通，建議可以提前公布，政府如果單方違背簽約義務，可能會傷害政府信用，也衝擊國外疫苗大廠未來出售意願。

陳建仁並強調，扶植國產疫苗研發，台灣與世界作法一致，免疫橋接為國際EUA核準標準，符合科學指引；高端疫苗經科學實證，確實有保護效益。

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