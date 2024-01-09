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陳建仁：高端疫苗採購合約「沒有不可告人之事」

行政院長陳建仁重申，政府與高端的COVID-19疫苗採購合約，一切都依照相關法規、國際貿易慣例簽署，這之中「沒有不可告人之事」。（記者劉信德攝）

行政院長陳建仁重申，政府與高端的COVID-19疫苗採購合約，一切都依照相關法規、國際貿易慣例簽署，這之中「沒有不可告人之事」。（記者劉信德攝）

2024/01/09 09:37

〔記者林哲遠／台北報導〕行政院長陳建仁今（9）日赴立法院針對高端案進行專案報告，會前受訪回應在野黨訴求「公布高端採購合約」一事，陳建仁重申，政府與高端的COVID-19疫苗採購合約，一切都依照相關法規、國際貿易慣例簽署，這之中「沒有不可告人之事」。

陳建仁指出，行政院和相關部會都一直主張高端合約對外要有所公布，但一定要循一定的程序進行，政府也一直和高端溝通，希望他們能對外公布。他強調：「我們跟高端的COVID-19疫苗採購合約，一切都依照相關法規、國際貿易慣例簽署，這之中沒有不可告人之事。」

他說明，採購合約簽署過程中，按照慣例所有的國家與COVID-19疫苗廠商都會有簽訂的保密條款，若要公布合約一定要得到對方的同意，若政府單方違背簽約義務公布合約，會違背政府的誠信，未來政府要對外採購任何的藥物、疫苗等可能會受到拒絕，也使得國人健康的保障受到影響。

陳建仁呼籲，在野黨跟有心人士不要為了個人政治利益，抹煞台灣防疫人員在第一線做的努力與貢獻，這是非常不公平的。

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