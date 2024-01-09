桃園市政見會》游智彬：疫苗政策延誤致逾萬人死亡 比照228立法賠償

游智彬說，疫苗政策延誤造成1萬多人死亡、應比照228立法賠償。（記者謝武雄翻攝）

2024/01/09 12:40

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市選委會今早舉辦第三選區公辦政見發表會，首先發言的新黨游智彬認為高端疫苗政策造成疫苗延誤，枉死了1萬多人，這1萬多條人命要比照228事件，立法給予賠償，因為高端疫苗是政府政策失誤造成人民傷害，理應比照228立法賠償。

游智彬也說，他主張兩岸大交流，台灣出口到大陸產品甚多，2013年服務業收入高於製造業3000元，如今低於製造業8000元，因此推動ECFA很重要應加大力道，新黨主張擴大與中國交流，主張兩岸經貿大交流，這是藍綠兩黨是不敢做、也不想做。

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游智彬說，曾奉新黨主席吳成典之命到中國談判，促成中國同意金酒等63項企業商品解禁銷往中國，可見他是有能力處理兩岸事務的人，新黨的兩岸大交流，對話優於民進黨對抗，賴清德在中國脫稿演講台獨務實工作者，讓賴的中國路已經斷了，因此只有新黨才能持續與對岸對話。

他也提到，長照要升級，至於預算來源則是國防預算減半、不能讓前瞻預算毫無紀律，要把財政紀律健全，畢竟年輕人買不起房子，這是住在豪宅的國民黨魯明哲，大地主的民進黨彭俊豪無法體驗小老百姓買不起房子的痛苦。

最後游智彬說，政治人物有違建優先排拆，下午會前往民進黨第五選區立委候選人劉仁照的違建豪宅踢館，這是桃園賴皮寮。

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