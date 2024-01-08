不滿被藍營設局「拔樁成功」 民進黨新北里長蘇雅祺憤而輕生
〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜1月5日在新北市蘆洲區舉辦造勢活動，民進黨籍的蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺現身，並致贈象徵好彩頭的白蘿蔔給侯，事後被解讀「侯友宜拔樁成功」；蘇雅祺當晚發布聲明稿，強調僅是盡地主之誼表達歡迎，她仍堅定支持民進黨「賴蕭配」。她不滿自己「被設局」，昨天在家尋短，所幸被及時發現送醫救回。
蘇雅祺接受本報電話採訪時抱怨說，5日的侯友宜造勢活動結束後，她接到許多親友及里民的關心電話，面對「拔樁成功」的流言讓她深感困擾，也不滿自己「被設局」，但國民黨及蘆洲區公所事後未幫她解釋、澄清，害她遭受不白之冤，一氣之下才想不開。
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蘇雅祺還原過程說，她在活動前幾天接獲蘆洲區公所通知，表示侯友宜5日要到蘆洲造勢，她擔任蘆洲區里長聯誼會會長，基於盡地主之誼也沒有多想就應邀出席，到場後，區長陳炳仲主動拿白蘿蔔給她，請她幫忙送給侯友宜，她曾一度拒絕，表示自己是民進黨員身分，這樣很不好，但在現場眾人的鼓噪下，她才「被迫」送白蘿蔔給侯友宜。
蘇雅祺表示，她事後接到很多關心電話，覺得自己被國民黨及公所「設局」，因此致電新北市里長聯誼總會長許承煬，請許代她表達不滿，希望國民黨及公所幫她澄清，但一直沒有接到善意回應，一氣之下才想不開。
蘇雅祺強調，她是忠貞的民進黨員，全力支持民進黨「賴蕭配」及民進黨的立委候選人，與侯友宜同框單純是盡地主之誼而已，被用「拔樁」等字眼來渲染，對於政治操弄深表遺憾。
許承煬受訪表示，他5日接獲蘇雅祺的反映後，有告知市府民政局此事，請相關人員跟蘇雅祺溝通，過程中也透過LINE跟蘇說明處理過程，絕對沒有置之不理；他說，發生這件事很遺憾，他昨天趕到醫院探視關懷，希望風波隨著選舉結束趕快落幕。