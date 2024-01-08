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不滿被藍營設局「拔樁成功」 民進黨新北里長蘇雅祺憤而輕生

民進黨籍的新北市蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺日前出席國民黨總統候選人侯友宜的造勢活動並送上白蘿蔔，事後被解讀「拔樁成功」，她一氣之下想不開。（圖由蘇雅祺提供）

民進黨籍的新北市蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺日前出席國民黨總統候選人侯友宜的造勢活動並送上白蘿蔔，事後被解讀「拔樁成功」，她一氣之下想不開。（圖由蘇雅祺提供）

2024/01/08 16:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜1月5日在新北市蘆洲區舉辦造勢活動，民進黨籍的蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺現身，並致贈象徵好彩頭的白蘿蔔給侯，事後被解讀「侯友宜拔樁成功」；蘇雅祺當晚發布聲明稿，強調僅是盡地主之誼表達歡迎，她仍堅定支持民進黨「賴蕭配」。她不滿自己「被設局」，昨天在家尋短，所幸被及時發現送醫救回。

蘇雅祺接受本報電話採訪時抱怨說，5日的侯友宜造勢活動結束後，她接到許多親友及里民的關心電話，面對「拔樁成功」的流言讓她深感困擾，也不滿自己「被設局」，但國民黨及蘆洲區公所事後未幫她解釋、澄清，害她遭受不白之冤，一氣之下才想不開。

蘇雅祺還原過程說，她在活動前幾天接獲蘆洲區公所通知，表示侯友宜5日要到蘆洲造勢，她擔任蘆洲區里長聯誼會會長，基於盡地主之誼也沒有多想就應邀出席，到場後，區長陳炳仲主動拿白蘿蔔給她，請她幫忙送給侯友宜，她曾一度拒絕，表示自己是民進黨員身分，這樣很不好，但在現場眾人的鼓噪下，她才「被迫」送白蘿蔔給侯友宜。

蘇雅祺表示，她事後接到很多關心電話，覺得自己被國民黨及公所「設局」，因此致電新北市里長聯誼總會長許承煬，請許代她表達不滿，希望國民黨及公所幫她澄清，但一直沒有接到善意回應，一氣之下才想不開。

蘇雅祺強調，她是忠貞的民進黨員，全力支持民進黨「賴蕭配」及民進黨的立委候選人，與侯友宜同框單純是盡地主之誼而已，被用「拔樁」等字眼來渲染，對於政治操弄深表遺憾。

許承煬受訪表示，他5日接獲蘇雅祺的反映後，有告知市府民政局此事，請相關人員跟蘇雅祺溝通，過程中也透過LINE跟蘇說明處理過程，絕對沒有置之不理；他說，發生這件事很遺憾，他昨天趕到醫院探視關懷，希望風波隨著選舉結束趕快落幕。

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民進黨籍的新北市蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺被指「侯友宜拔樁成功」，她不滿遭受不白之冤，一氣之下想不開。（圖由蘇雅祺提供）

民進黨籍的新北市蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺被指「侯友宜拔樁成功」，她不滿遭受不白之冤，一氣之下想不開。（圖由蘇雅祺提供）

國民黨總統候選人侯友宜5日到蘆洲拜票、參香，國民黨新北市議員黃桂蘭、李翁月娥及民進黨水河里里長蘇雅祺（拿菜頭者）均到場。（資料照）

國民黨總統候選人侯友宜5日到蘆洲拜票、參香，國民黨新北市議員黃桂蘭、李翁月娥及民進黨水河里里長蘇雅祺（拿菜頭者）均到場。（資料照）

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