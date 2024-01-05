民進黨里長蘇雅祺喊凍蒜 侯友宜蘆洲拜票參香稱跟里長們感情很好

國民黨總統候選人侯友宜5日到蘆洲拜票、參香，國民黨新北市議員黃桂蘭、李翁月娥及民進黨水河里里長蘇雅祺（拿菜頭者）均到場力挺。（記者闕敬倫攝）

2024/01/05 21:27

上稿時間：15:16

更新時間：21:27

〔記者闕敬倫／新北報導〕國民黨總統候選人侯友宜今（5）早到新北市蘆洲市場拜票、參香，國民黨新北市議員黃桂蘭、李翁月娥及民進黨水河里里長蘇雅祺均到場力挺。對此，侯友宜表示，他在新北施政不分藍綠，跟里長們感情都很好，但蘇雅祺稍晚發表聲明，自己出席只是盡地主之誼，不知侯辦為何會用『拔樁』等字眼來渲染。

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侯友宜今日回到新北市，選擇直搗綠營票倉三重、蘆洲，在湧蓮寺、保和宮參拜時，蘆洲里長聯誼會會長蘇雅祺也現身，隨在場支持者高喊「凍蒜」，比出「3號」手勢，並與黃桂蘭、李翁月娥一同送上包子、粽子及菜頭，祝福侯友宜「包中」、「好彩頭」。

針對蘇雅祺露面一事能否視為拔樁成功？侯友宜回應，他在新北市施政不分藍綠，跟里長們感情都很好，蘇雅祺也一起拚蘆洲建設，希望這塊土地可以更好，未來治理國家也不會分顏色與黨派，認真做事，大家一起拚。

蘇雅祺前年代表民進黨在蘆洲區水河里參選里長，當時民進黨新北市議員陳啟能、彭佳芸以及立委林淑芬的助理都有到場祝賀；在去年10月，民進黨總統候選人賴清德出席「余天、李坤城感恩傳承音樂會」，蘇也以蘆洲里長聯誼會會長身分出席。

蘇筱祺下午在臉書發布聲明稿指出，「本人是蘆洲區里長聯誼會會長蘇雅祺，在此正式澄清，針對今日媒體報導及侯友宜辦公室所說的『蘆洲里長會長與侯同框疑遭拔樁一事』，本人嚴正聲明，我是忠貞民進黨員，我定會為本黨努力！今日與侯友宜同框，只是單純為盡地主之誼，但不知侯辦為何會用『拔樁』等字眼來渲染，對此選舉的政治操弄，本人深表遺憾，因此特此澄清，身為民進黨所提名的里長，自始自終都將維護民主自由與價值，全力支持總統賴清德、副總統蕭美琴及本黨所推舉之候選人！」

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