惡少帶隊砸蘆洲里長辦公室 警逮2嫌續追幕後藏鏡人

新北市賴姓少年今天凌晨與另3名同伙，到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆，警方逮獲他及同夥到案，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/22 14:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區里長聯誼會、水河里辦公室今天清晨驚傳遭4名惡煞砸店、潑漆後揚長而去，因犯案時發出巨大聲響，全程被晨運民眾拍下PO網，警方獲報，1小時後在五股租車行查獲犯案車，逮獲主嫌賴姓少年等2嫌，2人辯稱不滿對方欠債砸店警告；遭砸的水河里長蘇雅祺及同處辦公的鼎信開發工程公司事發前都沒接獲警告，由於賴姓少年對債務名目、金額都不清楚，警方高度懷疑黑幫找少年犯案，正追查幕後藏鏡人，釐清全案動機、恩怨。

新北市蘆洲水河里辦公室與蘆洲區里長聯誼會、鼎信開發設於同一處，開發公司為水河里長蘇雅祺丈夫何男經營；未料今天清晨4時許，4名搭車前往的惡煞衝下車，其中3人持球棒朝鐵門、燈籠、燈箱招牌猛揮，寧靜凌晨傳出打擊巨響，嚇壞晨運民眾、剛開門早餐店店家，惡煞們砸門後，潑紅漆加速上車逃離。

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蘆洲警分局今天上午7時許獲報，8時28分在五股成泰路逮獲主嫌16歲賴姓少年及18歲陳姓同夥，2嫌承認犯案，賴嫌供稱，不滿對方積欠債務到該處砸店、潑漆，但對誰唆使他犯案、積欠債務金額、名目，都不清楚，懷疑另有內情，正深入追查另2名共犯到案，過濾交往過程，釐清犯案動機，初步朝毀損罪、妨害秩序罪移送偵辦。

水河里長蘇雅祺兼任蘆洲區里長聯誼會長，她表示，對辨公室門口遭砸、潑漆完全莫名其妙，她透露當第一任里長任事積極，事前包括她、先生手機、里辦公室及開發公司，都沒有接到任何電話或徵兆，前幾天台北邢府會繞境、陣頭、神像過境公司，過程平和，不清楚為何遭潑漆、砸門口。

警方研判，因雙方供詞有出入，還是少年帶頭砸店，但對糾紛內容、金額都不清楚，明顯與近年黑幫找青少年犯案的手法相符，將找出幕後藏鏡人及犯罪組織。

新北市賴姓少年今天夥同3人到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆。（記者吳仁捷翻攝）

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