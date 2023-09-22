為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

惡少帶隊砸蘆洲里長辦公室 警逮2嫌續追幕後藏鏡人

新北市賴姓少年今天凌晨與另3名同伙，到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆，警方逮獲他及同夥到案，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

新北市賴姓少年今天凌晨與另3名同伙，到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆，警方逮獲他及同夥到案，續追幕後藏鏡人。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/22 14:02

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市蘆洲區里長聯誼會、水河里辦公室今天清晨驚傳遭4名惡煞砸店、潑漆後揚長而去，因犯案時發出巨大聲響，全程被晨運民眾拍下PO網，警方獲報，1小時後在五股租車行查獲犯案車，逮獲主嫌賴姓少年等2嫌，2人辯稱不滿對方欠債砸店警告；遭砸的水河里長蘇雅祺及同處辦公的鼎信開發工程公司事發前都沒接獲警告，由於賴姓少年對債務名目、金額都不清楚，警方高度懷疑黑幫找少年犯案，正追查幕後藏鏡人，釐清全案動機、恩怨。

新北市蘆洲水河里辦公室與蘆洲區里長聯誼會、鼎信開發設於同一處，開發公司為水河里長蘇雅祺丈夫何男經營；未料今天清晨4時許，4名搭車前往的惡煞衝下車，其中3人持球棒朝鐵門、燈籠、燈箱招牌猛揮，寧靜凌晨傳出打擊巨響，嚇壞晨運民眾、剛開門早餐店店家，惡煞們砸門後，潑紅漆加速上車逃離。

蘆洲警分局今天上午7時許獲報，8時28分在五股成泰路逮獲主嫌16歲賴姓少年及18歲陳姓同夥，2嫌承認犯案，賴嫌供稱，不滿對方積欠債務到該處砸店、潑漆，但對誰唆使他犯案、積欠債務金額、名目，都不清楚，懷疑另有內情，正深入追查另2名共犯到案，過濾交往過程，釐清犯案動機，初步朝毀損罪、妨害秩序罪移送偵辦。

水河里長蘇雅祺兼任蘆洲區里長聯誼會長，她表示，對辨公室門口遭砸、潑漆完全莫名其妙，她透露當第一任里長任事積極，事前包括她、先生手機、里辦公室及開發公司，都沒有接到任何電話或徵兆，前幾天台北邢府會繞境、陣頭、神像過境公司，過程平和，不清楚為何遭潑漆、砸門口。

警方研判，因雙方供詞有出入，還是少年帶頭砸店，但對糾紛內容、金額都不清楚，明顯與近年黑幫找青少年犯案的手法相符，將找出幕後藏鏡人及犯罪組織。

新北市賴姓少年今天夥同3人到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆。（記者吳仁捷翻攝）

新北市賴姓少年今天夥同3人到同處辦公的蘆洲區里長聯誼會、開發公司砸店、潑漆。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市某高職學生大亂鬥狂噴滅火器19人送醫 校方：3名學生眼睛紅腫
2023/09/14 14:21

北市某高職學生大亂鬥狂噴滅火器19人送醫 校方：3名學生眼睛紅腫
顧客為啤酒未裝購物袋與店員互毆 雙雙送辦
2023/09/14 10:55

顧客為啤酒未裝購物袋與店員互毆 雙雙送辦

「遠雄峰蘊」在喧囂城市中尋找一座自然居所
中市梧棲昨晨青少年鬥毆 清水警分局連3日臨檢KTV、酒店
2023/09/09 10:40

中市梧棲昨晨青少年鬥毆 清水警分局連3日臨檢KTV、酒店
台中KTV命案！感情糾紛談判失控 17歲男亂刺釀1死1傷
2023/09/08 10:36

台中KTV命案！感情糾紛談判失控 17歲男亂刺釀1死1傷
直播主街頭大亂鬥暫告一段落 高市又傳通訊行遭潑漆
2019/09/20 09:18

直播主街頭大亂鬥暫告一段落 高市又傳通訊行遭潑漆
社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播