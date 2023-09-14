北市某高職學生大亂鬥狂噴滅火器19人送醫 校方：3名學生眼睛紅腫

台北市信義區某高職今日上午11時許爆發鬥毆事件，有學生竟拿校內乾粉滅火器噴灑，多名學生捲入，共計19學生因身體不適送醫。（記者鄭景議攝）

2023/09/14 14:21

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北市某高職學生大亂鬥！雙方狂噴滅火器 19名學生送醫

〔記者蔡思培／台北報導〕台北市某高職今上午爆發學生鬥毆，造成約19人身體不適送醫。校方表示，一位學生與另一班級學生在網路上發生口角，雙方在校園見面，其中1人突然拿出乾粉滅火器噴灑，雙方並非鬥毆，目前多數學生已無大礙準備返校，但仍有3人眼睛紅腫。

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據了解，上午11點38分，北市消防局接獲通報，某高職學生發生糾紛噴灑乾粉滅火器，造成多名學生身體不適。消防局派出指揮車1輛、消防車輛2輛、救護車輛6輛、大傷器材車輛1輛、23名人員前往救援，共有19名學生就醫，分別送往北醫、國泰、仁愛、長庚 、國醫。

校方秘書表示，今天上午約11點10分下課時間，有一位同學與另一位班級學生在網路起口角，雙方見面後其中一名學生較激動拿滅火器噴灑，造成19名同學送往5所醫院預防性檢查，師生也陪同就醫。

秘書表示，並無外界所說有鬥毆、肢體衝突，多數學生已無大礙、準備返校，但有3位同學眼睛遭噴到紅腫。

秘書表示，學務處已經將情形告訴學生家長，後續生輔組、輔導室也會關心學生狀況，學校也會釐清當時經過。

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